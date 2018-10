La SCJN abre la posibilidad de que pagues tu app de taxi con ‘cash’

Uber podría estar cerca de conseguir que sus usuarios en la Ciudad de México puedan pagar en efectivo. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una ley estatal que prohíbe el uso de efectivo como método de pago para las Empresas de Redes de Transporte (ERTs), y que sienta un precedente para que la regulación de las mismas sea incluyente.

Este martes, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, promovida por legisladores del Congreso de Colima, que entre sus artículos pretendía limitar el número de socios conductores que pueden utilizar las aplicaciones de movilidad, así como prohibir el pago en efectivo a través de dichas plataformas e imponer condicionantes en las características de las unidades.

De las 43 ciudades mexicanas en las que opera Uber, Puebla y la CDMX son en las que no pueden hacer cobros en efectivo, por lo que sólo pueden acceder a su servicio las personas que cuenten con tarjeta de débito y/o crédito, lo que la empresa de movilidad consideraba un acto discriminatorio para el 57% de la población no cuenta con una cuenta bancaria, según la Encuesta Nacional Bancaria.

“La acción de la máxima autoridad del poder judicial en el país sienta precedente para la creación de regulaciones innovadoras e incluyentes para Empresas de Redes de Transporte en México”, señaló Uber a través de un comunicado emitido tras el fallo de la Suprema Corte.

En entrevista previa para Forbes México, el director legal para México, la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, Sergio Romero, explicó que para sentar un precedente obligatorio al menos 8 de los 11 ministros deberían pronunciarse en contra de la disposición colimense; con lo que en caso de publicarse una ley similar en otra entidad, “un particular podría promover un amparo contra dicha resolución, citar el carácter obligatorio de la Corte y sería resuelto en ese mismo sentido”.

Al ser cuestionado sobre si ante un fallo favorable de la SCJN, Uber buscaría seguir gestionando la implementación del pago en efectivo para sus usuarios en la CDMX y Puebla, el directivo mencionó que seguirá el acercamiento con las autoridades para que el acceso a su tecnología no sea delimitado por la tenencia de una cuenta bancaria.

“Siempre estaremos en diálogo con todas las autoridades, como lo hacemos regularmente, y seguiríamos en el diálogo con ellas para transmitirles ese sentido de la Corte y buscar que la ciudad amplíe o permita el uso de estas tecnologías a todo el mundo y sólo a quienes tienen cuentas bancarias”.

Agregó: “Hoy en estas dos ciudades, una persona que no puede tener acceso a una cuenta bancaria no puede acceder a un mejor servicio (de transporte, con mejores condiciones, con mejor seguridad, precios competitivos, etcétera, y todo por no tener una cuenta bancaria. Me parece que ese impacto en contra de un individuo no es concebible en un ámbito local de esta naturaleza”.

Uber destacó que los viajes pagados en efectivo sobrepasaron el 50% de los viajes totales del país.

La empresa de movilidad destacó que la resolución afectará positivamente a más de 8 millones de usuarios y más de 250,000 conductores que generan ingresos adicionales a través de esta tecnología de economía colaborativa.

La resolución también declaró inconstitucional la fijación de un número máximo de socios conductores que puedan prestar sus servicios a través de las aplicaciones digitales en un determinado momento.

“La decisión de la Suprema Corte es benéfica no sólo para los colimenses, sino para todos los mexicanos. Ella ayudará al desarrollo económico y la generación de oportunidades de autoempleo en el país. Hoy, la SCJN estableció las bases para el futuro de la economía colaborativa en México”, mencionó Enrique González, director regional del departamento de Legal para Uber, de acuerdo con el comunicado.