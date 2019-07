SCJN desecha controversias contra ampliación de mandato en Baja California

Notimex.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales de los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California, contra la ley que extiende el mandato del próximo gobernador de Baja California de dos a cinco años.

El pleno de la Corte decidió no dar paso a las controversias bajo el argumento de que fueron promovidas “en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.

“Lo anterior, no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales”, agregó en un comunicado el alto tribunal del país.

La víspera, en sesión extraordinaria a puerta cerrada, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Los diputados locales validaron la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución estatal, con la que se extiende el mandato del morenista.

Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que es un tema que le corresponde al Congreso estatal, por lo que prefiere no opinar y pidió que no lo involucren, pues no tuvo nada que ver con esa decisión, “buscan echarme la culpa de todo”.