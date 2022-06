Se burlaban de mí cuando decía que quería llegar a la NASA: Katya Echazarreta

Katya Echazarreta recordó que cuando estaba en la preparatoria se burlaban de ella, pues tenía el sueño de llegar a la NASA; además, le dijeron que era casi imposible que lo cumpliera, por lo que le recomendaron que se dedicara a otra cosa. Sin embargo, hace unos días, ella se convirtió en la primer mujer mexicana en ir al espacio.

“Cuando decidí estudiar ingeniería, de principio mi meta era la NASA. Me da risa, porque cuando lo decía en la preparatoria, siempre se reían de mí y me decían que era casi imposible, que debería buscar otra cosa, que esos eran sueños de niños, pero a mí nunca me importó”, dijo la joven de 26 años.

En el Foro Forbes Mujeres Poderosas: El futuro de México en sus manos, la astronauta, quien nació en Guadalajara, contó que un año antes de graduarse de la preparatoria en 2013 se había dado la última misión de los transbordadores espaciales de Estados Unidos y hasta la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, estaba despidiendo gente, pero ella siguió buscando su sueño.

Katya Echazarreta participó a distancia en el Foro Forbes Mujeres Poderosas. Foto: Miriam Sánchez Varela.

La joven, quien estudió ingeniera eléctrica, mencionó que lo más difícil que ha vivido no está relacionado con su carrera ni con mandar naves al espacio, sino con ser mujer y latina en una carrera como la que ejerce.

“La gente cuando me ve, piensa que no soy inteligente, que estoy aquí porque soy mujer y deciden no ver todo lo que he ganado, todo lo que he pasado, todo lo que he estudiado”, afirmó.

“Eso fue lo más difícil de aprender: no porque soy joven, sé menos o no sé; no porque soy mujer y mexicana, mi experiencia ya no cuenta, y que es muy importante decir las cosas”, enfatizó frente a más de 200 mujeres.

Katya Echazarreta es la primera mujer mexicana en viajar al espacio después de ser seleccionada por la compañía de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, Blue Origin, para ser parte de la tripulación en la misión NS-21.

