Se filtran características del nuevo iPhone XI

Nuevas especulaciones sobre el futuro del iPhone XI han salido a la luz a casi 10 días de haber comenzado el año.

Si bien siempre es debatido técnicamente el futuro de la joya de Apple, el próximo smartphone de la factoría de Cupertino prevé implementar una serie de herramientas para acabar con las críticas sobre su baja performance fotográfica: el iPhone XI contaría tres cámaras y carga inalámbrica.

Esta característica se filtró en Twitter, a través de la cuenta del diseñador Steve H.McFly, más conocido como @OnLeaks y famoso por sus acertadas especulaciones.

Como se puede ver a través de renders 3D, el panel trasero estaría hecho de cristal, con la finalidad de integrar carga inalámbrica. En los renders se aprecia la cámara triple que integraría el nuevo teléfono la cual le brinda al gadget un gran parecido con el Huawei Mate 20 Pro.

El trío de cámaras estaría ubicado en la esquina superior izquierda, con los tres sensores de cámara alineados en forma de triángulo, junto con el micrófono y el flash.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 6, 2019