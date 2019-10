Se harán obras para conectar Santa Lucía con la CDMX e Hidalgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy comenzarán las obras para construir el aeropuerto en lo que fue la Base Aérea de Santa Lucía, luego de superar los obstáculos legales que las retrasaron, y garantizó que en 2021 estará en funcionamiento.

“Nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía. Se presentaron 140 amparos, un despropósito porque había muchos intereses creados alrededor de esta obra”, señaló en su conferencia de prensa matutina, al afirmar que su gobierno cuenta con los recursos para la construcción que hará el Ejército.

Incluso el mandatario explicó que se harán obras para conectar la terminal aérea con la Ciudad de México e Hidalgo.

“De manera que hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 esté funcionando este nuevo aeropuerto”, añadió tras señalar que de esta manera se resolverá el problema de la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México y se ahorrarán más de 100 mil millones de pesos en relación con el de Texcoco.

López Obrador reiteró que el proyecto en Texcoco, iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, “era el símbolo de la corrupción” y admitió que cancelarlo “nos costó criticas, pero el interés general de la nación debe estar siempre por encima de los personales”.

Destacó la buena decisión de la población en la consulta para elegir este y no el de Texcoco, pues no tenía viabilidad. Dijo que no era el sitio más adecuado, al contrario, por los hundimientos pareciera que la anterior administración se esmeró en encontrar el peor lugar.

Explicó que a la par de la construcción de la nueva terminal aérea se va a “reparar el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca“.

El mandatario se trasladará a Santa Lucía, en el Estado de México, al término de su conferencia, para regresar al mediodía y recibir en Palacio Nacional al presidente de Cuba.

