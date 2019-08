Secretaría de Salud restablece suministro de medicamento vs. cáncer

Alejandro Mohar Betancourt, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), realizó las gestiones necesarias para restablecer el suministro del medicamento metotrexato, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (HIMFG), por instrucciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

“El hospital no ha interrumpido la atención a los menores y reconoce el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, dice un comunicado.

Asimismo, Mohar Betancourt solicitó a la empresa PISA dar cabal cumplimiento al contrato que tiene con este hospital hasta el 31 de diciembre de este año.

“La Secretaría de Salud y el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” reiteran su compromiso con las niñas y los niños que valientemente libran, todos los días, la batalla contra el cáncer”, dice el documento.

Este medicamento que se utiliza para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, como leucemia linfoblástica aguda, se encuentra en el centro de mezclas en donde se preparan las unidosis (cantidades elaboradas), en función de la necesidad específica de cada paciente.

Más temprano, Jorge Alcocer minimizó la falta de medicamento para pacientes con cáncer al señalar que se trata de un componente “secundario” y que “si no se da la dosis por unos días, o hay ninguna urgencia médica”.

El secretario de Salud explicó que el metotrexato “tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho porque sé de ello. Y lo segundo es que si no se da una dosis puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”.

Te recomendamos: Falta de medicamento vs. cáncer no pone en riesgo vida de pacientes, dice Alcocer