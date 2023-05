Sector de renovables reprueba acuerdo de la CRE que permite a ciclos combinados ser ‘limpios’

El sector de energías renovables acusó que el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que considera a los ciclos combinados para otorgar Certificados de Energías Limpias (CELs), desvirtúa los mecanismos previstos en la legislación para conducir los esfuerzos de descarbonización

“El Acuerdo aprobado el 24 de mayo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y publicado el día de hoy en el DOF, incrementa artificialmente la cantidad de energía limpia en el sistema eléctrico, al considerar parte de la generación con gas natural en centrales de ciclo combinado como energía libre de combustible y la hace acreedora a CELs”, señaló.

En conjunto la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) mostraron su rechazo y preocupación por la aprobación de este acuerdo de la CRE para incluir a los ciclos combinados que usan vapor y gas natural para generar electricidad, ya que esta medida deteriora drásticamente el valor económico de los CELs y anula su función como indicador del avance en la descarbonización de la matriz energética.

En un posicionamiento, ambas asociaciones expusieron que los CELs fueron incorporados en la legislación nacional en 2014, como un mecanismo para incentivar la descarbonización de la matriz energética e incrementar el porcentaje de electricidad con fuentes no fósiles del 20% en 2018 al 35% en 2024.

Para garantizar su función como indicador del avance en este proceso, la legislación dispuso requerimientos incrementales anuales para los consumidores de energía y no consideró a la generación con ciclos combinados de gas natural entre las tecnologías que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“La decisión de la CRE cambia por completo los supuestos y mecanismos previstos para conducir la transición energética y vulnera el andamiaje institucional que organiza y conduce los esfuerzos de mitigación de emisiones, ambos orientados a que el Estado mexicano habilite la garantía de un medio ambiente sano para sus ciudadanos. AMDEE y Asolmexhacen un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de descarbonización del suministro eléctrico y respetar los instrumentos que el marco jurídico vigente contempla para estos efectos”.

ES UNA TRAMPA PARA CUMPLIR EN ENERGÍAS LIMPIAS

Por su parte, el excomisionado presidente de la CRE, Francisco Salazar, indicó que parece que el objetivo del gobierno mexicano es hacer “trampa” para alcanzar sus objetivos y compromisos en energías limpias.

“Ese vapor se produce con gas o diésel, (…) yo espero que Greenpeace se ampare contra eso”, declaró Salazar.

Agregó que además el vapor no se necesita para ningún proceso productivo es para pura producción de electricidad, no hay un proceso industrial adicional y calificó como “ridícula” esta medida que no disminuyéeninguna emisión, de hecho, en la elaboración de la Ley de la Transición Energética se cuidó mucho esta parte.

Al pasar en fast track a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) sin el debido proceso, este acuerdo de la CRE se puede echar para atrás, consideró.

