Sedena también manejará las aduanas de la frontera, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ahora también se encargará de las aduanas de la frontera.

“Ya se tomó la decisión, que sea la Secretaria de la Defensa Nacional la que maneje todas las aduanas de la frontera. Ya no va haber aquello de que políticos o con influencia (las manejarán); lo que siempre sucedía”, declaró.

Al comentar que hay un plan de mejoramiento de todas las adunas del país, donde Tamaulipas tiene un trato especial, ya que se construirán instalaciones y se equiparán aduanas, comentó que Sedena se encarga de las aduanas terrestres fronterizas, y la Marina, las de los puertos.

“Porque la aduana era un botín, así estaba concebido hasta ahora que llegamos, porque no faltaron quienes me pidieron aduanas y los mande al carajo, ya saben que carajo no es ninguna grosería. Ya eso se terminó. Las aduanas de los puertos marinos, terrestres, fronterizas, (para) la Secretaría de la Defensa”, dijo.

