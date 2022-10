Selina sale a la bolsa de NY; acelerará crecimiento en México y Latam

Con una valorización de 1,200 millones de dólares (mdd) y 163 propiedades en 25 países, Selina, la cadena de hoteles para nómadas digitales, dio el campanazo ayer en el mercado de acciones tecnológicas Nasdaq y se convirtió en una empresa pública.

Anunciada hace poco más de un año (el 21 de octubre de 2021), la salida a bolsa de Selina ocurre luego de que la cadena adquiriera BOA Adquisitions Corp, una empresa ya listada en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BOAS). Selina espera que esta compra y el inicio de su cotización en bolsa le proporcionen nuevos ingresos. La cadena detalló a Forbes que obtendrían 54 mdd de una financiación de colocación privada y 118 millones de suscripciones a notas senior convertibles no garantizadas. Además, Selina también tendría acceso a un monto en efectivo no revelado de un fideicomiso de BOAS.

Dicho capital permitirá a Selina financiar sus operaciones y planes para lograr la rentabilidad, explicó la empresa. Además, indicó que, desde hoy, listará sus acciones ordinarias con las siglas ‘SLNA’ y los warrants (valores negociables) públicos bajo las siglas ‘SLNAW’.

Para los fundadores de la plataforma, Rafael Museri (CEO global) y Daniel Rudasevski (director de crecimiento), cotizar en Nasdaq supone un hito trazado desde 2014, año en el que comenzaron a esbozar el modelo de negocios de hospedaje que hoy ofrecen a millennials y jóvenes de la generación Z que viajan, trabajan en modalidad remota y desean entretenimiento y bienestar (como yoga, meditación, entre otras actividades).

Horas antes del campanazo, Forbes conversó con Museri sobre el negocio y los próximos pasos de la compañía.

¿Qué significa salir a bolsa para Selina?

Este año hubo 2 millones [de pasajeros] en Selina y esperamos cerrar en 3 millones en 2023. Selina es una marca cuyos clientes están en el centro del negocio. Como es un negocio B2C (siglas en inglés de Business to Consumer), permitir a nuestra comunidad global participar [en él] es un elemento importante. Siempre supimos que la meta de Selina era ser una compañía listada en bolsa, porque estamos creando una nueva categoría, un nuevo producto que no existe. No vamos a vender Selina a una gran marca [de hoteles]. Nos lo han ofrecido muchas veces. Es algo que nunca hubiéramos hecho, porque creíamos que no nos iba a permitir mantener la cultura de una marca única. Entonces, creo que si la estrategia de exit no es vender (una empresa), y quieres seguir construyendo el negocio por decenas de años, en un punto te tienes que volver una compañía pública, tener flexibilidad y permitir que la gente sea parte [del negocio].

¿Cómo prevén expandir sus operaciones?

Vamos a seguir expandiéndonos dentro de los países que estamos operando en Latinoamérica, probablemente en 2X (duplicar) o 3X (triplicar) en los años que vienen. [Hoy] ni siquiera estamos tocando el 10 % o 15 % del potencial. Vamos a continuar invirtiendo un montón de capital, seguir desarrollando Latinoamérica como parte de nuestros destinos centrales alrededor del mundo.

Selina no es solo para ir a las capitales, donde todas las cadenas de hoteles van. Selina no es sobre Sao Pablo, Bogotá, Quito o Ciudad de México. Estamos yendo a ciudades secundarias. Acabamos de cerrar un negocio increíble en Cali. Estamos cerrando negocios en Amazonas (Ecuador). Estamos cerrando negocios en pequeñas ciudades por toda Latinoamérica, donde las marcas grandes no están yendo. Selina lleva reconocimiento y desarrollo a esas áreas. Es importante decir que nuestra misión es expandir la marca y apoyar a las comunidades locales no solo en los lugares obvios, sino [también] en destinos no obvios.

¿Podría mencionar en qué ciudades secundarias van a iniciar operaciones?

No puedo informar cosas que no están aún firmadas. Esto es parte de las reglas de mi nueva vida (se ríe), pero creo que estamos cerrando más negocios en Panamá; en nuevas comunidades en Costa Rica. Nos vamos a expandir definitivamente en Nicaragua el año próximo. Vamos a mantener el crecimiento en México y Brasil, que son socios clave. Tenemos socios muy fuertes [allí] y mucho capital colocado en México y Brasil. Tenemos una operación en Pucón (Chile) y estamos poniendo un montón de energía para crecer hacia San Pedro de Atacama y Santiago. Espero encontrar más locaciones en 2023 en cada país donde estamos operando.

Foto: Selina

¿Qué precio base esperan para sus acciones?

En el corto plazo, hay condiciones macro que son únicas: tasas de interés altas e inflación alta. No siempre depende de los resultados de la compañía. Desde el punto de vista de Selina, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo: construir Selina alrededor del mundo. Espero que Selina, en los próximos 3 a 5 años, crezca mucho y, en el corto plazo, creo que depende más de lo macro que de lo micro. Vamos a hacer todo lo que podamos desde nuestra perspectiva. Nuestra comunidad está creciendo año tras año. Construimos una plataforma que tiene oportunidades infinitas, nuevos productos y nuevos contenidos.

¿A qué innovaciones se refiere?

Selina construyó una compañía de producción musical llamada SIMS (Selina International Music Services). Es una compañía independiente, propiedad de Selina, que desarrolla asociaciones con producciones musicales alrededor de todo el mundo, produce festivales y eventos musicales de manera profesional. Selina va a comenzar a invertir un montón en el mundo de los retiros B2B. Los retiros son una industria que está creciendo enormemente, que mueve 200,000 millones de dólares [por año]. Además, Selina tiene ‘Remote Year’, que son paquetes de 3, 6 y 12 meses para personas que trabajan. Vamos a seguir creando más y más contenidos.

¿Están pensando en levantar más capital en el corto plazo?

Al volvernos públicos, hemos levantado capital suficiente para nuestras metas para 2023. Pero creo que ser una compañía listada en el sector del estilo de vida y hospitalidad crea muchas oportunidades. Vamos a listar esas oportunidades. Obviamente, también tenemos que estar listos para una potencial recesión. Si una potencial recesión va a golpear, las compañías necesitarán más capital para estar más seguras. Vamos a considerar todo, pero no hay horizontes específicos actualmente.

Foto: Captura de video de Nasdaq

Desde su punto de vista, ¿cuánto se está recuperando la industria de los viajes y los hoteles tras la pandemia?

Pasaron dos cosas durante el Covid-19. Uno fue que la gente se enamoró de sus propios países. La gente que solía viajar internacionalmente viajó en sus países por tres años. Selina se estableció allí: porque estamos en ciudades primarias y secundarias, locaciones remotas, playas de surf, montañas. Selina se volvió una solución para las comunidades que viajaron dentro de su propio país.

En segundo lugar, la pandemia aumentó dramáticamente el trabajo remoto alrededor del mundo y Selina es la plataforma global número uno trabajadores nómadas digitales y remotos. Como esta comunidad siguió creciendo, nuestro negocio se volvió más relevante.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

En ese contexto, ¿cuáles son sus proyecciones financieras?

Lo que puedo decir es que acabamos de publicar nuestros resultados del H1 (primer semestre). Puedo decir que estamos mejor y más fuertes trimestre tras trimestre. No puedo hacer proyecciones específicas, pero todo lo que puedo adelantar es que esperamos que los próximos trimestres sean más fuertes que los anteriores.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado