Senadores de Morena rechazan cuadriplicar multas por injurias al presidente

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que los senadores de la bancada de que representa no están de acuerdo con la reforma que cuadriplica las multas por injurias al presidente del país.

“Hablando con varios senadores hace unos momentos, Rafael Espino, Maribel Villegas, varios senadores con los que me reuní, no están de acuerdo (con las reformas) Yo les pedí que esperáramos que viniera si es que se aprueba en el Pleno (de la Cámara de Diputados) y nosotros emitiremos una posición seria respecto de esto”, dijo el senador.

Lee: Avanza en San Lázaro cuadruplicar multas por ‘injurias’ al presidente

En conferencia, Monreal señaló que esta modificación al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta no debería pasar, pues es inoportuna y más en un “proceso de transformación” como ha dicho el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son varios artículos que hoy revisé con cuidado y por eso considero que es inoportuno sobre todo en un cambio de redimen, en un proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no deben tocarse. Si hoy denunciara a todos lo que nos injurian, no terminarían. Yo soy tolerante”, comentó.

El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadoras y senadores de MORENA, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 15, 2023

Ricardo Monreal enfatizó que no será fácil que avance esta reforma porque contradice el discurso de tolerancia, apertura y transición político con respeto y libertades de Morena.

“Esperemos que no llegue hasta acá, pero si llegara, actuaremos con responsabilidad y seriedad”, dijo.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de aprobarse esta reforma, la vetará, pues él está a favor de la libertad de expresión.

“Está como, me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara (de Diputados) que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, van a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, sostuvo el mandatario federal.

Apenas fue aprobada en la Comisión de Gobernación y Población de San Lázaro la reforma al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, en la que se establece que los ataques al orden o a la paz pública se castigarán con la pena de seis meses a un año y medio de prisión y una multa de 5 a 40 Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando se trate de injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Por ello, aún falta que sea discutida en el pleno de la Cámara de Diputados.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado