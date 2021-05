SEP asegura que México participará en prueba PISA

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que México seguirá participando en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura.

PISA es una prueba realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); la participación es voluntaria. Los resultados de esta son un referente internacional para evaluar la calidad de los sistemas educativos.

En comunicado, la SEP explicó que esta prueba se iba a aplicar este año junto con una fase piloto, pero por la emergencia sanitaria la realizarán en 2022.

Comentó que para aplicar la prueba PISA los estudiantes deberán estar en las escuelas, por lo que ya se analizan los mecanismos que permitan su realización.

Delfina Gómez indicó que se está revisando, junto con otras dependencias, la forma de ajustar el costo de la prueba y que ésta se pueda llevar a cabo.

Por la mañana, el mandatario federal descartó que México vaya a dejar de aplicar la prueba PISA y afirmó que toda prueba que ayude al desarrollo educativo en México perdurará.

“Sí, no tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras?, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí”, mencionó López Obrador.

