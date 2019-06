Sergio Mayer y Batres piden se aplique la justicia a líder de La Luz del Mundo

Notimex.- El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, detenido este martes en California, Estados Unidos, debe responder ante la autoridad judicial sobre las acusaciones por delitos sexuales, entre otros ilícitos graves, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.

En entrevista el legislador de Morena precisó que a lo largo del proceso judicial se determinará si es culpable o no, y en caso de serlo tendrá que responder ante la ley, por lo que debe enfrentar esos cargos como cualquier persona.

«Entonces, si se va a abrir allá un proceso judicial, pues en él se determinará si tiene responsabilidades, y si las tiene, como cualquier persona tendrá que responder por ellos», recalcó.

Sobre su asistencia a dicho acto que se organizó en Bellas Artes en homenaje a Naasón Joaquín García, Batres Guadarrama aclaró que fue por una invitación del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora.

«Yo respondí a la invitación de Israel Zamora. En principio no tengo por qué dudar de ninguno de los senadores de los eventos a que me invitan, me invitan a muchos y acudo a varios eventos de los senadores y, de igual manera, frente a la invitación que me hiciera el senador Zamora acudí a lo que él me dijo sería un concierto y una ópera», precisó.

Mayer también pide que se haga justicia

El diputado federal Sergio Mayer señaló que si el líder religioso de La Luz de Mundo, Joaquín Naasón, es culpable de delitos sexuales “debe pagar las consecuencias”, al tiempo que se deslindó de tener algún vínculo tanto con el líder como con el movimiento religioso.

“Eso es punto y aparte, que pague. Pero en el momento en que se llevó el concierto (en Bellas Artes) todos estuvimos como invitados, incluso él (Joaquín Naasón). Quieren continuar con ese tema, pues que les puedo decir. De qué sirve me entrevisten, está el video donde está transmitido el concierto, ya salieron a hablar la secretaria de Cultura, la directora del INBAL y continúan con lo mismo”, subrayó.

Entrevistado en los Estudios Churubusco durante la presentación del Anuario IMCINE 2018, Mayer dijo que la propaganda realizada a favor del líder de la Luz del Mundo “sí pretendía ser un homenaje, pero no se llevó a cabo”.

“No es un error de lenguaje, es un error de hechos, lo que estuvo afuera en la publicidad y lo que ellos pretendían puede ser posible y tienen toda la razón, lo que ellos pretendían podría ser un homenaje, querían hacer un homenaje, sí. ¿Se llevó acabo? No, ese es el hecho”, dijo el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

