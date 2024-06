Mujeres Poderosas 2024: Sheinbaum debe acabar con la polarización y gobernar para todos, dice Beatriz Paredes

La virtual presidenta Claudia Sheinbaum debe “dejar atrás” la polarización social que vive el país y gobernar para todos, dijo Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado.

“Debe de contar con grandeza de un presidente, que estuviera por encima de las contradicciones y sin abandonar su proyecto histórico, que es legítimo, pero que no se olvide que el presidente gobierna para todos”, aseguró durante el Foro Forbes Mujeres Poderosas en Español 2024.

Añadió que Sheinbaum debe convocar a todos y debe procurar la armonía y la reconciliación de la sociedad.

“Me parece que la etapa de la polarización del país debe quedar superada, y por otro lado me parece que hay grandes temas estratégicos que no se pueden dejar así. El primero es que debemos lograr que no haya ninguna región, en donde no valga el Estado de Derecho”, mencionó.

Añadió que “tenemos que lograr que necesariamente el Estado Derecho sea lo que reine en todas las regiones de nuestro país” y que la delincuencia organizada “no ande por aquí, por allá como Juan por su casa”.

“Las mujeres han estado en momentos determinantes en países muy grandes y han sido grandes figuras. Yo no sólo espero una presidencia pertinente para las mujeres. Yo espero una presidencia histórica para México. Una gran jefa de Estado”, sostuvo la priísta.

Para Patricia Mercado, senadora y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Claudia Sheinbaum tiene la “responsabilidad” de “saber gobernar” con la mayoría en el Poder Legislativo, y gobernar para las y los mexicanos.

“La gran mayoría de la ciudadanía le dio ese lugar y me parece que es una responsabilidad en el sentido de cómo usar esa mayoría no para aplastar a las minorías políticas, minorías sociales o simplemente con diferencias, sino que independientemente de eso, ella pueda gobernar con pluralidad y reconociendo la pluralidad y la diversidad en nuestro país”, destacó.

‘Sheinbaum no debe gobernar dándole la espalda a las minorías políticas’

Mercado añadió que Sheinbaum no debe gobernar “dándole la espalda” a las minorías políticas, sino escuchando a la diversidad social.

Sheinbaum se convertirá a partir de octubre en la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica, tras unos resultados históricos en las elecciones del 2 de junio.

Beatriz Paredes comentó que la victoria de Sheinbaum Pardo tiene “como antecedente” la lucha de millares de mujeres anónimas que todos los días trabajan y se esfuerzan, así como en la lucha de centenares de miles de sufragistas que consiguieron el derecho al voto.

“Es un hecho histórico y como mujer, independientemente de que pueda yo tener la misma visión política o no, deseo que la primera mujer presidente del país de México tenga un compromiso con las mujeres”, dijo.

“No siempre en el cuerpo de mujer hay un pensamiento feminista. Yo espero que tenga compromiso con las mujeres”, añadió.

Patricia Mercado señaló que “tenemos que estar muy orgullosos” de tener una presidenta.

“Es una mujer inteligente, una mujer que no le va a temblar la mano para dar instrucciones sobre seguridad pública, me parece que es una mujer que representa muy bien a todas”, concluyó Mercado.

