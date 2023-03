Sheinbaum pide a jóvenes impulsar desarrollo sin dejar de pensar en la sociedad

Acompañada por más de 2,000 jóvenes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio por inaugurado el XV Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana.

Durante su discurso de bienvenida, la mandataria capitalina compartió parte de su experiencia académica y profesional, la cual se ha centrado principalmente en la energía y el cambio climático.

Sheinbaum Pardo explicó la importancia de los programas de movilidad insignia de su gobierno, tales como el Sistema de Cablebús y el Trolebús Elevado, así como la transformación del Metrobús Línea 3, el cual pasó de autobuses de combustible a eléctricos, todo basado en temas que desarrolló desde su experiencia académica.

Y a partir de este ejemplo, invitó a los jóvenes a formar parte de la transformación y el desarrollo desde cualquiera de las trincheras en donde decidan profesionalizarse, ya que son ellos los que tienen en sus manos el poder del cambio y el desarrollo del país.

“El lugar en donde estemos, no importa si es en el salón de clases, no importa si es dedicados a la academia, no importa si es en un despacho de abogados, no importa si es en una empresa, no importa si es en un consultorio médico, nunca dejemos de pensar en el otro, nunca dejemos de pensar en la sociedad”, dijo la mandataria capitalina.

Por su parte, Iñigo Mieres Olivares, presidente del Comité Organizador del Congreso de los Jóvenes y presidente de la sociedad de alumnos de la UP, aseguró en su oportunidad que entre los asistentes se encontraban los futuros líderes y emprendedores del país.

