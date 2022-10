Sheinbaum pide a Sansores proteger la unidad en Morena por audios contra Monreal

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, para proteger la unidad de Morena frente a sus adversarios que buscan dinamitar al partido de cara a la sucesión presidencial.

Y es que Sansores advirtió que en su programa “Martes de Jaguar” expondrá audios que comprometen al líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sin dar mayores detalles respecto al contenido de las grabaciones.

“Yo creo que hay que proteger la unidad. Layda, no sé si han leído ese libro que se llama mujer insurrecta o la insurrecta, cuenta la historia de Layda Sansores, la hizo un periodista y realmente la vida de Layda es de mucha valentía. Ella estaba en el PRI y se sale del PRI defendiendo, estando en tribuna y defiende que no suba el IVA.

“Ella sufrió tres fraudes electorales, casi cuatro ahora porque no querían que llegara porque ella siempre dice la verdad, siempre”, señaló la mandataria capitalina en su conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Pero yo también creo que hay que cuidar la unidad en Morena, entonces hay que seguir las dos cosas siempre con prudencia y siguiendo principios y verdad, mi apoyo total a Layda pero también tiene razón el presidente (Andrés Manuel López Obrador) de que hay que cuidar al movimiento”.

El fin de semana, Monreal alertó que la difusión de audios es parte de una guerra sucia por parte de Sansores y que solo pone en riesgo la unidad del partido de cara a la elección de 2024.

En ese sentido, anunció la realización de un peritaje para determinar de donde vienen los bots en Twitter y Facebook que se han dedicado a atacarlo y a alabar a la jefa de Gobierno.

El legislador comentó que desde hace 16 meses, distintas de cuentas de dichas redes sociales constantemente lo atacan y aseguró que esto es una guerra al interior de Morena.

Aunque dijo que la revelación de supuestos audios que comprometerían al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no afectará políticamente al movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que esta práctica no debe emplearse porque es de mal gusto.

“La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecta, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca y cómo se llama el árbol, el ave tan bella, la guacamaya, que se volvió zopilota”, sostuvo.

