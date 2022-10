De mal gusto estrategia de audios de Sansores contra Monreal, reconoce AMLO

Aunque dijo que la revelación de supuestos audios que comprometerían al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no afectará políticamente al movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que esta practica no debe emplearse porque es de mal gusto.

“La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecta, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca y cómo se llama el árbol, el ave tan bella, la guacamaya, que se volvió zopilota.

“No afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda, es de mal gusto, no debe de prevalecer eso. Es mi punto de vista, estimo muchísimo, muchísimo, la admiro, por ser luchona, a Layda Sansores, porque ha enfrentado de todo, me consta, represión, fraudes, es una mujer de lucha, con convicciones”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Y es que este fin de semana, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que el próximo martes, en su programa #MartesDeJaguar, daría a conocer audios del también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monreal.

Al respecto, el senador por Zacatecas señaló que este tipo de prácticas sólo debilitan al partido y comprometen el triunfo de Morena en la elección presidencial de 2024, al tiempo que acelera una fractura interna en el movimiento.

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un indicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, lamentó Monreal.

“La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno”, añadió.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que respeta la carrera política de Ricardo Monreal que durante muchos años fue perseguido por el PRI para detener sus aspiraciones como la gubernatura de Zacatecas.

“También respeto a Ricardo Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI, porque, precisamente, el señor Zedillo, no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas. Habían hecho un libro, también difamatorio, en contra de la señora del Presidente Zedillo, un libro corriente, vulgar.

“Y los adversarios de Ricardo, que buscaban también la candidatura del PRI, nosotros teníamos, me acuerdo, creo que el 5% de intención de voto, entonces los adversarios, pienso, le hicieron creer a Zedillo que detrás de la publicación del libro estaba Ricardo Monreal, entonces, eso sí me consta, no querían que Ricardo fuese gobernador”, refirió.

