Claudia Sheinbaum fue espiada durante el anterior gobierno de la Ciudad de México. Así lo reveló la propia mandataria capitalina este martes en conferencia de prensa, en la que contó que, en 2017, cuando Morena realizaba la encuesta para definir a su candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital en 2018, trabajadores del gobierno en turno, encabezado por Miguel Ángel Mancera, se acercaron a ella para informarle que era espiada en su correo electrónico y teléfono celular.

“Recuerdo que cuando estábamos con lo de la encuesta a la Jefatura de Gobierno (en 2017) se acercaron a mí algunas personas que trabajaban en la administración anterior para decirme de buena voluntad, que estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado. Después cuando llegamos (a la Jefatura de Gobierno) supimos de un edificio (en el Centro Histórico) donde había equipos de espionaje a la oposición”, contó Sheinbaum.

Se refiere al edificio ubicado en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, cerca de las oficinas del Metro, donde se instaló un centro de espionaje durante la administración de Mancera.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que desde ahí, 30 funcionarios escucharon miles de minutos de conversaciones telefónicas sobre objetivos específicos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la investigación periodística, el centro de espionaje se desmanteló luego de los resultados electorales de julio de 2018, que dieron el triunfo en la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum, de Morena. De acuerdo con MCCI, el centro de espionaje habría estado relacionado con Héctor Serrano, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y luego de Movilidad en el sexenio de Mancera Espinosa. La Fiscalía abrió una investigación de la que se desconocen los resultados.

“Habría que preguntarle a la fiscal (Ernestina Godoy), hace tiempo que no hablo con ella de este tema en los gabinetes de seguridad. Habría que preguntarle cómo va esa investigación que se hizo entonces y qué alcances ha tenido”, comentó la jefa de gobierno al recordar este episodio a propósito de la información que se reveló sobre el espionaje que se hizo de políticos y periodistas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La mandataria capitalina condenó esta práctica y opinó que “el viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición, desde hace muchos años, pero en particular el último gobierno. Este caso de espionaje de los teléfonos (Pegasus) para poder conocer lo que hacíamos, dónde nos movíamos, corresponde a un régimen autoritario”.

“Pasamos de un régimen autoritario a uno democrático, de uno que espiaba a la oposición a uno libertario que no reprime a ningún periodista, que promueve la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esto que se da a conocer lo que muestra es que desde la Dirección Federal de Seguridad hasta el Cisen su principal labor era espiar a la oposición para prevalecer ese régimen de corrupción y autoritarismo”, abundó.

Polémica sobre su vocero

La jefa de gobierno fue cuestionada este martes sobre las declaraciones que su nuevo coordinador de Comunicación Ciudadana, Sebastián Ramírez, hizo hace algunos años y en las que llamó “prensa inmunda” a la prensa en México. Al respecto, Sheinbaum defendió a su vocero y comentó que “él mencionó esto en una mesa redonda hace muchos años refiriéndose a mucha de la prensa que está en contra del movimiento”.

“Ahora como coordinador de Comunicación Social tiene un papel muy importante de tener una buena relación con todos los medios, transparente, no basada en recursos económicos, sino basada en la transparencia y la información. En eso está trabajando Sebastián, es un joven con mucho conocimiento y así va a seguir trabajando. Es un gran compañero (…) va a funcionar muy bien en el gobierno de la ciudad, hablando con todos los medios, con una relación de mucha transparencia que no esté sustentada ni en el moche no en todo aquello que se usaba hace tiempo”, añadió la Jefa de Gobierno.

