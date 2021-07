50 cercanos a AMLO, entre posibles espiados con el software Pegasus

El software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, ha sido usado ampliamente para espiar a unos 50,000 teléfonos desde 2016 y México es uno de los países con más casos de espionaje, cerca de 15,000, reveló una investigación de medios y organizaciones internacionales.

Entre los casos en México están como objetivos políticos de todos los partidos, periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, jueces, médicos y académicos, y destacan al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el portal Aristegui Noticias y el periódico británico The Guardian, entre los cercanos al mandatario están su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, sus tres hijos mayores, tres de sus hermanos, su médico, su entrenador de beisbol, dos exchoferes y diversos integrantes de su gabinete.

Entre los personajes aparentemente espiados en círculos cercanos a López Obrador están:

FAMILIA Y CÍRCULO PERSONAL Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa José Ramón López Beltrán, hijo Andrés Manuel López Beltrán, hijo Gonzalo López Beltrán, hijo Pío López Obrador, hermano Pedro Arturo López Obrador, hermano Martín de Jesús López Obrador, hermano Patricio Heriberto Ortíz Fernández, médico cardiólogo

EQUIPO DE PRESIDENCIA Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno en Presidencia Alejandro Esquer, secretario particular Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia Gabriel García Hernández, excoordinador de Programas Integrales de Desarrollo y actual senador

GABINETE Rocío Nahle, secretaria de Energía Defina Gómez, secretaria de Educación Pública Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob Horacio Duarte, administrador general de Aduanas Zoé Robledo, director general del IMSS Octavio Romero, director general de Pemex Manuel Bartlett, director general de CFE Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana

OTROS POLÍTICOS Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado Bertha Luján Arturo Alcalde René Bejarano Dolores Padierna



De acuerdo con la información filtrada y analizada por los medios y organizaciones, también el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, diputada federal electa, fueron objetivos para el software de espionaje.

NSO Group ha asegurado que sólo vende su software a autoridades establecidas de países con el fin de perseguir a criminales y terroristas; sin embargo, crece la evidencia de que ha sido usado con fines políticos y por particulares.

Luego de ser empleado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador ha negado que su gobierno sigua utilizando el software.

La organización Amnistía Intenacional (AI) subrayó este lunes que Pegasus se utilizó para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”.

En una nota, AI lamentó cómo el software ha atacado a periodistas, defensores de los derechos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

Por ejemplo, en el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en Turquía, el programa Pegasus fue usado para infiltrarse en al menos 37 teléfonos móviles de reporteros, activistas de derechos humanos, directores de empresa y dos mujeres cercanasa a él, de acuerdo con los detalles difundidos.

La pesquisa identifica como posibles objetivos a periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales como la agencia Associated Press, la cadena de televisión CNN, el diario The New York Times y la agencia Reuters.

Según denuncia hoy Amnistía en el comunicado, el software espía “se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo, según una importante investigación sobre la filtración de 50,000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia”.

“Entre ellos hay jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi”, agrega.

El proyecto Pegasus es una investigación en la que han participado más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación con sede París, y con el apoyo de AI, que realizó análisis forenses de móviles para identificar rastros del software espía.

Ese proyecto “pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, según dijo hoy Agnès Callamard, la secretaria general de AI.

Según enfatizó Callamard, las revelaciones de la pesquisa “echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología”.

“Aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos. NSO dibuja una imagen de legitimidad mientras saca provecho de violaciones de derechos humanos generalizadas”, agregó.

Por su parte, en respuesta a Forbidden Stories y sus organizaciones socias, NSO Group negó rotundamente las “acusaciones falsas” del informe y apuntó que los reportajes del consorcio se basan en “suposiciones equivocadas” y “teorías no corroboradas”.

Con información de Efe

