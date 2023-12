Sheinbaum y Gálvez, entre las mujeres a seguir en 2024 a nivel mundial

Determinar la lista de las 100 Mujeres más poderosas del mundo es un proceso que comienza en septiembre con un balance del año transcurrido. ¿Qué líderes han caído del poder? ¿Quién es nueva en su puesto y ya está teniendo un impacto? ¿Y quién podría tener una posición aparentemente poderosa pero está siendo socavada por su jefe multimillonario amante de las redes sociales?

Las respuestas a estas preguntas ayudan a dar forma a la lista final, que puedes leer aquí. Ayudan a explicar por qué no encontrarás a Sanna Marin o Susan Wojcicki, escuchadas desde hace mucho tiempo, en las filas de este año y por qué directoras ejecutivas recién coronadas como Tarciana Mederios y Sandy Ran Xu lograron el corte, mientras que Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X (antes Twitter), no lo hizo.

Por supuesto, algunas respuestas tardan más en surgir; el poder, después de todo, puede fluctuar según un cronograma que no siempre conduce a los plazos editoriales. Con ese fin, aquí están las mujeres que no necesariamente se encuentran entre las 100 más poderosas del mundo, pero cuya influencia va en aumento. Estas son las mujeres a las que estaremos observando en 2024.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez: México tiene prácticamente garantizado tener una presidenta el próximo año después de que Sheinbaum y Gálvez, las candidatas de los dos bloques políticos más grandes del país, se enfrenten en las elecciones presidenciales de junio de 2024. Científica con un doctorado en ingeniería energética, Sheinbaum es una candidata de izquierda que fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Gálvez, de ascendencia otomí y exdirectora del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de 2000 a 2006, fungió como senadora en los últimos años. No importa qué candidata prevalezca en junio, será la primera mujer en liderar México.

Janet Truncale: La firma de contabilidad global EY anunció en noviembre que Truncale se convertirá en su presidenta y directora ejecutiva global en julio de 2024. Truncale, quien comenzó su carrera en EY como pasante, actualmente supervisa un equipo de 14,000 personas como socia gerente regional de EY Americas Financial. Organización de Servicios. Cuando asuma el cargo el próximo año, Truncale asumirá la responsabilidad de los 365,000 empleados de EY en todo el mundo.

Michele Bullock y Hafize Gaye Erkan: Bullock y Erkan rompieron barreras este año cuando fueron nombradas jefas de los bancos centrales de Australia y Turquía, respectivamente. Son las primeras mujeres en ocupar estos puestos. También asumieron sus posiciones en un momento en el que las altas tendencias inflacionarias han ejercido presión económica sobre sus dos países. Erkan, exbanquera de Goldman Sachs, tiene la tarea de restaurar la confianza de consumidores e inversionistas en la lira turca, mientras que Bullock dijo recientemente a un grupo de economistas en Sídney que podrían pasar otros dos años antes de que la inflación en Australia caiga por debajo del 3%.

Denise Holland Dresser y Lidiane Jones: Es raro que una mujer sea CEO (sólo 41 de las empresas del S&P 500 están dirigidas por mujeres) y aún más rara es una línea de sucesión de directoras ejecutivas de mujer a mujer. Sin embargo, este otoño, Salesforce, Slack y Bumble proporcionaron un modelo que puede ayudar a que el paso del testigo de liderazgo exclusivamente femenino sea menos un evento de luna azul. Cuando la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, anunció en noviembre que dejaría el cargo de CEO de la aplicación de citas, Herd también dijo que Lidiane Jones, entonces CEO de Slack, asumirá su puesto en enero de 2024. En el lugar de Jones estará Dresser, una veterana ejecutiva de Salesforce que también trabajó en Oracle.

Fei-Fei Li: La doctora Li es codirectora del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de Stanford y la inventora de ImageNet, una base de datos que ha demostrado ser fundamental en el entrenamiento de sistemas de IA para reconocer imágenes. Durante mucho tiempo se la ha considerado pionera en el aprendizaje automático y la publicación en noviembre de sus memorias, The Worlds I See: Curiosity, Exploration, and Discovery at the Dawn of AI, puso más de su trabajo en la conciencia de la corriente principal. Es una líder que vale la pena escuchar. “Las matemáticas son limpias, pero el impacto social de la tecnología es confuso”, dijo el mes pasado al MIT Technology Review. “Reconoce ese desorden, porque lo que estamos creando tiene un impacto tanto positivo como negativo”.

Mira Murati: En el transcurso de un mes, Murati pasó de CTO de Open AI a CEO interina, a desempleada y luego de regreso a CTO de la empresa. Pero dejando a un lado el caos sobre el liderazgo de la empresa, Murati es una ingeniera mecánica que ha utilizado sus habilidades para ayudar a construir las herramientas de inteligencia artificial ChatGPT y Dall-E. “Mira ha ayudado a hacer crecer la empresa desde una startup hasta una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo”, escribió recientemente el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en la revista Time.

Reshma Saujani: El empoderamiento femenino es el centro del trabajo de Saujani. Fundó Girls Who Code en 2012 como una forma de aumentar el número de mujeres en informática y durante los últimos 11 años, la organización ha educado a más de 500,000 niñas, mujeres y participantes no binarios. Dirigió la organización hasta 2021, después de lo cual centró su energía empresarial en la defensa de mejores políticas de licencia familiar y cuidado infantil en Estados Unidos. Fundó el Plan Marshall para mamás, que se convirtió en Moms First, y en septiembre le dijo a Forbes que su teléfono estaba sonando. a medida que los directores ejecutivos se preocupaban cada vez más por la pérdida de los beneficios de cuidado infantil para sus trabajadoras.

Nota publicada originalmente en Forbes US