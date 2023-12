La era de Taylor Swift: por qué la estrella multimillonaria es una de las mujeres más poderosas del mundo

“Me están haciendo sentir fenomenal”, le gusta decirle a Taylor Swift a los estadios llenos de fanáticos en cada parada de su gira Eras justo antes de interpretar su himno feminista “The Man”. Disfrutando de los aplausos, la estrella del pop de 33 años flexiona su bíceps y besa su músculo, lo que provoca un frenesí mayor en el público. “Me están haciendo sentir”, dice, mientras una sonrisa se extiende por su rostro, “poderosa“.

Es una brillante pieza de teatro, pero la Swiftie Nation entiende que ella es, y siempre ha sido, la verdadera fuente de su propio poder, y 17 años después de su notable carrera, Swift nunca ha tenido tanta influencia económica, cultural y política. Todo lo cual la ha llevado a ascender en las filas de las mujeres más poderosas del mundo de Forbes, del puesto 79 en 2022 al número 5 este año.

El ‘Wrapped’ de fin de año de Spotify reveló que Taylor Swift es la artista número uno a nivel mundial en la plataforma. FOTO: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES VÍA FORBES.

Gracias al éxito récord de la gira Eras, Swift se convirtió en multimillonaria en octubre pasado, lo que la convirtió en una rara artista discográfica que alcanza un estatus de diez cifras, uniéndose a artistas como Jay-Z (patrimonio neto: 2,500 millones de dólares) y Rihanna (1,400 millones de dólares). Con la gira Eras, —un concierto de tres horas y media que hace una retrospectiva de su carrera—, la estrella del pop ha recaudado casi 850 millones de dólares en el transcurso de 66 espectáculos en Estados Unidos. Su primera etapa ha añadido aproximadamente 190 millones de dólares, después de impuestos, a las arcas de Swift, aumentando su patrimonio neto a 1,100 millones de dólares. El espectáculo se dirigirá a Europa y Asia el próximo año.

El llamado efecto Taylor Swift arroja un amplio halo financiero. Dos noches de su gira en Denver agregaron 140 millones de dólares al producto interno bruto de Colorado, gracias a que los fanáticos gastaron cada uno un promedio de 1,300 dólares en hoteles, restaurantes y tiendas. La Reserva Federal de Filadelfia incluso citó a Swift en su Libro Beige de junio, señalando que mayo, el mes en el que la oriunda de Pensilvania actuó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia durante tres noches, marcó el mes más fuerte en ingresos hoteleros de la ciudad desde antes de la pandemia. La Asociación de Viajes de Estados Unidos estima que, en conjunto, la etapa estadounidense de la gira Eras añadió más de 5,000 millones de dólares a las economías estatales.

“Es esencialmente como una gran corporación que opera en muchos sectores”, dice Carolyn Sloan, economista laboral y profesora de la Universidad de Chicago. “Su audiencia ha sido considerada tan joven y tan femenina durante tanto tiempo que la gente puede haber subestimado cuán grande podría ser esto, económicamente. No creo que nadie lo dude hoy”.

Ese público femenino, predominantemente joven, también siguió a Swift en la taquilla de películas este año. Una vez más, mostró su fuerza empresarial, evitando los estudios de Hollywood para lanzar The Eras Tour directamente con AMC en octubre, a pesar de que no tenía ningún aparato de marketing tradicional a sus espaldas. No importa. La propia Swift es la máquina de marketing definitiva.

Stacy Jones, fundadora de la agencia de marketing Hollywood Branded, estima que la cantante ha acumulado más de 130,000 millones de dólares en “medios ganados” (una especie de cifra vudú que intenta estimar el valor de la publicidad gratuita) en los últimos dos años. El boca a boca y algunas apariciones estratégicamente programadas en los partidos de futbol americano de los Kansas City Chiefs fueron visibilidad más que suficiente para atraer a los fanáticos a los asientos. La película recaudó 93 millones de dólares el fin de semana de estreno y ha recaudado más de 250 millones de dólares en todo el mundo.

Al igual que con la gira Eras y la película del concierto, gran parte del poder de Swift proviene de su control directo sobre su negocio. Más impresionante, y potencialmente mucho más lucrativa, es la forma en la que recuperó la propiedad de su catálogo de canciones al regrabar álbumes que formaban parte de una venta de 300 millones de dólares que Swift alega que se realizó a sus espaldas. Hasta ahora ha regrabado y lanzado cuatro de los seis álbumes que formaron parte de esa venta. El más reciente de ellos, 1989 (Taylor’s Version), estableció un récord en Spotify como artista con más reproducciones en un solo día cuando se lanzó a finales de octubre.

La segunda mitad de la gira de Swift en 2024 hará que su recaudación total supere los 1,000 mdd, un récord histórico. Foto: Getty Images.

Si se tiene en cuenta que Katy Perry y Justin Bieber vendieron los derechos de sus respectivos catálogos musicales en 2023 por más de 200 millones de dólares, el valor de la música de Swift sólo la hará más rica en las eras futuras.

Por formidable que sea Swift, no es, sin embargo, la mujer más poderosa del mundo. Ese título corresponde a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyas decisiones políticas y presupuestarias afectan a los 450 millones de habitantes de Europa. Esa cifra pronto podría superar los 500 millones. En su discurso anual sobre el estado de la unión en septiembre, Von der Leyen reafirmó su intención de convertir a Ucrania y los países de los Balcanes occidentales en miembros oficiales de la Unión Europea.

La número dos este año es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo que se encuentra dando forma a la política monetaria de Europa en un momento de alta inflación. Por delante de Swift también están la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris (número 3) y la primera ministra italiana Giorgia Meloni (número 4). Ambas son las primeras mujeres en ocupar sus respectivos cargos, y Meloni está reafirmando su influencia al proponer reformas a la Constitución de Italia que permitirían la elección directa del primer ministro.

“Todas esas personas con poder duro son mujeres verdaderamente poderosas”, dice Jones, el experto en marcas, “pero no podrán cambiar el mundo como lo hace Taylor Swift”.

Nota publicada originalmente en Forbes US