Si el pueblo lo exige, habría consulta para enjuiciar a expresidentes: AMLO

Notimex.- “Si es indispensable se hace, pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos ver hacia adelante, sólo que sea mucha la exigencia de la gente”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes mexicanos por corrupción.

Al ser cuestionado sobre este tema, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, refrendó su postura de apostar hacia la verdadera transformación y no a lo espectacular, “tal vez sería más fácil y hasta popular, pero sentimos que lo mejor es sentar las bases para que no se repitan actos de corrupción”, señaló.

El mandatario federal agregó que ante el debate que se ha generado sobre este tema él apuesta a ir hacia adelante, “pero en la democracia valemos lo mismo, tenemos la misma autoridad y valemos todos los ciudadanos”, por lo que si hay una demanda ciudadana, “votaría por pensar en el futuro y gobernar con el ejemplo de honestidad, que me juzguen a mí”.

“No creo que sea mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal, además, no sólo son los expresidentes, por eso es interesante, imagínense cuántos expertos apoyaron el modelo neoliberal y hasta ahora no he escuchado una manifestación de disculpa, no han ofrecido disculpa, en un acto de honestidad”, afirmó.

Además, se pronunció a favor de regular las consultas toda vez que la actual que contempla la Constitución Mexicana en el artículo 35 es limitante.

López Obrador aseguró que no tiene información respecto a la destrucción del expediente de fiscalización de 2015 que podría revelar la participación de Vicente Fox Quesada en actos de corrupción durante la remodelación de la excasa presidencial Los Pinos durante su administración.

El Ejecutivo federal defendió la consulta “a mano alzada” que realizó durante su visita a Gómez Palacio, Durango, en la que se rechazó el proyecto del Metrobús en la región de La Laguna.

Reconoció que la consulta fue criticada y tratada “de manera despectiva” lo que deriva, dijo, del desprecio a la democracia participativa, sin embargo, refirió que así era como se practicaba la democracia en Atenas, Grecia, toda vez que hay muchas maneras de “consultar y recoger los sentimientos de la mayoría, con una urna o pidiendo que se manifiesten de manera libre”.

En otro tema, informó que la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo una investigación sobre la probable participación del delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, en una licitación de medicinas a través de una empresa farmacéutica de su propiedad, y agregó que dictamen se dará a conocer la próxima semana.

