Sí puedes tener pensión aunque trabajes por tu cuenta

Según una encuesta de Amafore, en 2019, 6 de cada 10 hombres menores de 40 y 7 de cada 10 mujeres pensaban que en la vejez dependerán de sus hijos o familiares para mantenerse. Esto tiene que ver, en particular con que los jóvenes han elegido explorar formas de trabajo distintas a las tradicionales y con ello, se han alejado de las prestaciones habituales que ofrece el empleo formal.

Según una encuesta de Edelman en 2023, el 45% de los trabajadores independientes (freelancers) en Estados Unidos, pertenecen a la generación Millennial. Si le sumamos el 15% que pertenecen a la Generación Z, tenemos que más del 60% de los trabajadores independientes son jóvenes.

En gran medida, los jóvenes han elegido trabajar por cuenta propia y valoran las libertades que les da el no tener un jefe o un solo empleador por mucho tiempo. Esta dinámica laboral tiene grandes beneficios para el estilo de vida en el presente, pero puede representar riesgos en el futuro, puesto que, al trabajar por cuenta propia se ha ido olvidando la importancia de contribuir para ahorrar para el retiro, mantener un esquema de seguridad social que proteja de riesgos de salud, de enfermedades o de accidentes.

Afortunadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consciente de esta nueva realidad, ya generó un programa que permite que los trabajadores independientes se den de alta para cotizar como si tuvieran un empleo formal, aunque trabajen por cuenta propia.

El esquema permite que cualquier persona pueda afiliarse voluntariamente al llamado Régimen Obligatorio del IMSS con el que se calculan las cuotas correspondientes y se obtienen los siguientes beneficios:

Servicios médicos del IMSS

Incapacidades

Pensión por invalidez y vida

Ahorro para el retiro (con sus respectivas semanas de cotización)

Prestaciones sociales como guarderías

Esto es, en caso de que ocurra un accidente que no te permita seguir trabajando, podrás tener derecho a una pensión por invalidez. Y en caso de fallecimiento, puedes proteger a tu familia con una pensión. Adicionalmente, parte de tu contribución se irá a tu Afore. Con esto, estás ayudando a que, en el futuro, no tengas que seguir trabajando si no quieres y tengas los recursos para poder seguir sólo entrándole a los proyectos cuando quieres y si te convienen.Si eres una persona que trabaja por su cuenta, puedes tener acceso a los beneficios de un empleo formal sin sacrificar la flexibilidad del trabajo independiente. Te recomiendo asomarte al programa de afiliación voluntaria del IMSS, puedes realizar un cálculo para estimar tu cuota en función de tus ingresos y necesidades. Entra a hacer la prueba aquí.

Si además de la incorporación al régimen obligatorio quieres mejorar aún más tu pensión, no olvides que puedes realizar ahorro voluntario adicional que será deducible de impuestos.

María de las Nieves Lanzagorta es vicepresidenta de vinculación en Amafore, Asociación Mexicana de AFORES, especialista en educación financiera, comunicación, estrategia personal y de negocio. También es una madre que trabaja dentro y fuera de casa.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

