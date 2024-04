¿La reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar afecta mi Afore? Aquí la respuesta

Ante la enorme cantidad de preguntas que han surgido sobre la reciente iniciativa de ley para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, quiero dejar en claro que el grupo de personas cuyas cuentas se transferirían a este fondo es muy pequeño.

Solo las cuentas que tengan todas y cada una de las siguientes cuatro características, serían susceptibles de transferirse:

Que el titular de la cuenta tenga más de 70 años (o 75 si es trabajador del ISSSTE).

Que no esté cotizando o haya cotizado al IMSS o ISSSTE en el último año.

Que no haya iniciado un trámite de pensión.

Que no haya retirado sus recursos de la Afore.

Esto es:

Si tienes más de 70, pero ya te jubilaste, no aplica.

Si tienes más de 70 pero sigues trabajando, no aplica.

Si no estás trabajando, pero todavía no tienes 70, no aplica.

Si ya no tienes recursos en la cuenta Afore, no aplica.



La iniciativa supone que quienes pudiendo haber retirado los recursos de su cuenta Afore hace 10 años, no lo han hecho entonces es posible que no sepan que tienen una cuenta, que sean imposibles de localizar por parte de la Afore o que hayan fallecido y sus familiares o beneficiarios no supieran de la existencia de la cuenta.

En pocas palabras, la iniciativa considera que existen, igual que en el resto del sistema financiero, cuentas que por alguna razón terminan abandonadas y olvidadas. La intención es dar un uso a esos recursos y evitar que se queden para siempre invertidos sin que nadie los aproveche.

Algo que es distinto aquí de lo que sucede con las cuentas abandonadas en los bancos es que si el dueño de la cuenta o sus familiares descubren o recuerdan que tienen esa cuenta, nunca pierden el derecho de acudir al fondo para reclamar los recursos.

Ahora bien, si tú o alguien de tu familia, incluso algún familiar que ya falleció, pudiera caer en el supuesto de tener una cuenta afore susceptible de ser transferida al Fondo de Pensiones para el Bienestar y tú quieres investigarlo, te sugiero que visites el sitio www.aforeweb.com.mx o llames a SARTEL (55 1328 5000) con datos como CURP y Número de Seguridad social a la mano para obtener la información y orientación que necesites.

María de las Nieves Lanzagorta es vicepresidenta de vinculación en Amafore, Asociación Mexicana de AFORES, especialista en educación financiera, comunicación, estrategia personal y de negocio. También es una madre que trabaja dentro y fuera de casa.

Twitter @marinievesl

Linkedin: Mari Nieves Lanzagorta

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

