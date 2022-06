Si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer en Morena: Ricardo Monreal

Luego de no haber sido invitado a una reunión de Morena en el Estado de México, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, señaló que si lo siguen excluyendo, no tiene nada que hacer en el partido.

“Hasta ahorita significa que voy a luchar por ganar adentro. Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si me sigue sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, dijo el morenista.

El legislador comentó que hasta ahora sigue luchando en Morena a pesar de no ser del “club de las corcholatas” o del “club de los señalados”, pese a que hay un sector que quisiera que estuviera fuera del partido.

El político comentó que espera que la dirigencia de Morena corrija para que ya no sea excluido como hace dos semanas en un desayuno, en el que participaron gobernadores y legisladores de este partido.

Lee: ‘Es un timbre de orgullo que me excluyan’, dice Monreal tras evento de Morena

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el ‘club de los señalados’ o no sea mencionado en el ‘club de los elegidos’ desde las matutinas mañaneras, aún así he decidido participar”, mencionó Monreal.

El también coordinador de Morena aseveró que no se mezclará en la politiquería, pues dijo que es un político serio, responsable y que lo único que quiere es profundizar el proceso de la vida democrática del país que inició en 2018 con López Obrador.

Además, reiteró que no hay piso parejo, pues Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López han tenido menciones tanto positivas como negativas y ni siquiera ha habido una para él.

Sobre Mario Delgado, dijo que éste ya lo invitó al evento de Morena en Coahuila, donde el próximo año serán las elecciones para gobernador, pero no dijo si asistirá.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada