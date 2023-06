Siempre dije que los tiempos del señor son perfectos, ha llegado ese tiempo: Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, se dijo anotado en la lista de aspirantes a coordinar los comités de defensa de la transformación de Morena, un cargo que, cuando inicie formalmente el proceso electoral, se convertirá en la candidatura presidencial de la coalición de izquierda para las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa en un hotel de avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, López Hernández aclaró que no acudió personalmente a registrarse a un hotel de avenida Revolución, donde Morena habilitó su sede para recibir a los aspirantes, por respeto al trabajo de sus compañeros y personas que lo apoyan.

“En homenaje a su trabajo, yo preferí no asistir al evento que mi partido tenía organizado en otro espacio público. Por ello me he permitido designar al maestro Leonel Godoy, y a la diputada federal Amairani Peña, para que sean ellos quienes me representen en el procedimiento de registro formal en el entendido de que desde este momento estamos ya inscritos, anotados, en el proceso interno”, aseguró Adán Augusto López Hernández.

El también tabasqueño reveló que anoche se reunió “varias horas” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien agradeció las expresiones hacia su persona.

“Dijo que busco ser su sustituto (… pero) es insustituible, Andrés Manuel López Obrador es insustituible, es de esos hombres que solamente aparecen cada 100 años y en otros países ni siquiera en 100 años”, relató.

Sobre su registro, dijo que se trata de aportar su “granito de arena y conducir la consolidación de la cuarta transformación del país. Estamos en el momento correcto. Yo siempre dije que los tiempos del señor son perfectos y que había que tener paciencia. Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir al encuentro del destino. Este hermoso país bien vale que todos los mexicanos vayamos unidos a consolidar la cuarta transformación de la vida pública nacional”.

Durante distintos momentos de su mensaje, Adán Augusto López Hernández recibió ovaciones de “¡presidente! ¡presidente!”, como cuando cerró su lectura de registro con la frase “me comprometo a dar mi apoyo inequívoco a quien resulte ganador. Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.

Asimismo, reveló que ayer fue nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como delegado nacional para la defensa de la transformación, del 19 de junio al 27 de agosto, lo cual le daba acceso a un financiamiento de 5 millones de pesos para los 70 días del proceso interno, beneficio al que decidió renunciar.

“Voy a dirigir un documento para que ese recurso que de mi parte ha sido declinado pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación, y que se invierta en un centro de salud de Guerrero y Veracruz”, apuntó.

“Vamos a ir a un encuentro con los ciudadanos del país como lo hemos hecho siempre, con nuestros propios recursos que el ejercicio de nuestra profesión nos ha permitido ahorrar. Voy a ir con la sonrisa de agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeros en todo el país, porque si algo tienen los mexicanos, pero de manera particular los militantes de Morena, es la generosidad. Es el entender que cuando se lucha para construir un objetivo común, ni el aventó en un vehículo ni la invitación a compartir un plato de frijol y arroz”, enfatizó.

Con recuerdos del desafuero, Adán Augusto escribe a AMLO

Por la mañana de este viernes, Adán Augusto López Hernández, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha llamado “mi hermano”, hizo pública su carta de renuncia, o más bien, con la que le pidió al mandatario que le relevara del cargo.

“No se lo niego: la estima, el respeto y la admiración que siento por usted, la misma que le profesaban Payambé y Aurora (padres de Adán Augusto), quienes partieron orgullosos tras verlo dirigiendo a la Nación, hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia”, escribió.

Y agregó López Hernández: “por ello, yo prefiero pedirle que, si está en su agrado, me releve de este cargo para así atender con la tenacidad, los valores y el compromiso histórico que usted sembró, el encargo de profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”.

Adán Augusto inició su misiva con un recuerdo de hace 18 años, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados le había iniciado un juicio de desafuero, algo que finalmente se cumplió en abril de 2005.

“Fue hace 18 años cuando los oligarcas que se sentían dueños de un país entero decidieron, envalentonados, que podían robarnos también el derecho de votar por un luchador social al que queríamos desaforadamente”, recordó López Hernández.

Relató que “terminaba marzo de 2005, en plena vorágine política, cuando tuve oportunidad de acompañarlo en una de sus sencillas conferencias de prensa, en aquel parque de Copilco (Ciudad de México), donde me preguntó: ‘Adán, ¿qué andas haciendo?, a lo que le respondí ‘aquí, respaldándolo frente a la injusticia que quieren cometer’”.

“Esa conversación inocente terminó con una instrucción que parecía fácil: ‘Adán, ven a ayudarme’. Y desde entonces, hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliéndola”. Después de esa instrucción, narró Adán Augusto, “muchos aprendimos a ser militantes de base, dirigentes partidistas, diputados, senadores, delegados, activistas, juristas, comunicadores, y por qué no, hasta gobernadores y secretarios, con el propósito de poner en valor la confianza que usted, y el pueblo de México, habían depositado en nosotras y nosotros, y en el proyecto de Nación”.

Más adelante Adán Augusto parafraseó a Carlos Pellicer, un poeta del gusto del presidente López Obrador, quien incluso fue parte de a campaña del escritor para senador en los años 70. “En todos estos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es su precisión, ni su tono, ni su complejidad, sino algo más evidente: sus consecuencias, y hoy, yo soy poco más que una consecuencia de la lucha que usted encabeza y encabezó por décadas. Un ayudante de campo del sol, como diría Pellicer”.

“Le ruego que no crea que ‘busco algo mejor o más grande’ que el privilegio de acompañarle, todo lo contrario. La realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros”, cerró el texto escrito en computadora, pero firmado de puño y letra.

