Se registra Manuel Velasco; recicla estrategia del PAN y PRI en seguridad y promete fraternidad

El senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, se registró esta mañana como aspirante a la coordinación de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, en los cuárteles generales de Morena en un hotel de la Ciudad de México.

Acompañado de Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, el exgobernador por Chiapas aseguró que su campaña será por la unidad y fraternidad por lo que sus mensajes nunca irán a denostar las propuestas de sus compañeros aspirantes.

En ese sentido, el senador con licencia hizo hincapié en la necesidad de construir gobiernos de coalición.

“Nosotros refrendamos aquí el compromiso de cuidar la unidad porque entendemos que con unidad somos invencibles. Entendemos que la lucha no es entre hermanos que la lucha no es entre nosotros, por eso vamos a iniciar nuestros recorridos privilegiando las propuestas y no las descalificaciones. Vamos a privilegiar las coincidencias sobre las divergencias nosotros vamos a darle prioridad a la construcción de una agenda verde”, sostuvo.

De igual forma, al adelantar parte de su programa ente un eventual gobierno, Velasco Coello prometió dar un énfasis especifico al combate a la inseguridad replicando el modelo del Mando Único con 32 coordinaciones estatales. Esta fórmula fue empleada en mayor medida por los gobiernos del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.

Lee: Implican a Manuel Velasco en desfalcos por 2,400 mdp en gobierno de Chiapas

“Por eso vamos a impulsar el Mando Único en el país creando 32 corporaciones estatales de seguridad con mejor capacitación, mayor equipamiento y mejores sueldos porque es más fácil ponerse de acuerdo y trabajar con 32 mandos únicos estatales que con 2 mil 500 corporaciones municipales”, comentó el aspirante en un discurso a la militancia.

Respecto al financiamiento que tendrá su gira de trabajo previo a la encuesta, Velasco comentó que este tema será tratado por las dirigencias de la coalición, sin embargo, bromeó sobre que cinco millones de pesos es poco para atender los compromisos de campaña.

“El tema de los recursos es un tema que todavía se va a tratar en Morena, en mi partido y yo espero que le pongan más. Vamos a discutirlo en su momento, estamos en ese proceso y el tema de las encuestas está prohibido difundir cuales son las casas encuestadoras que se propusieron”, comentó.

Más temprano, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, adelantó que el partido les dará 5 millones de pesos a cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial para sus labores proselitistas en los próximos 70 días.

Las noticias en imágenes; síguenos en nuestro Instagram