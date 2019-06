Sin beca del Fonca, no hubiera ganado el máximo galardón de la danza: Isaac Hernández

Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet (ENB) y primer mexicano en ganar el premio Benois de la Danse, aseguró que no pudo haber ganado el maximo galardón de la danza sin la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

“Entiendo que en las cosas hay mucha incertidumbre, no solo en las artes, he estado un poco pendiente de los comentarios que se han hecho, por ejemplo, de las becas del Fonca, a mí me preocupan porque yo soy consciente de que hubo un primer Benois de la Danse para México por las becas del Fonca, porque a mí me apoyaron”, dijo Hernández en entrevista con Radio Fórmula.

De acuerdo con el bailarín, los mecanismos como las becas del Fonca “tienen que actualizarse constantemente y asegurarse de que sean transparentes y de tener cierta responsabilidad, no sé de qué manera pueda llegar eso”.

Hernández agregó que gracias a la beca Fonca que recibió pudo viajar Nueva York y al extranjero para formarse, de acuerdo con Nación 321.

“En ese sentido estoy respaldando que existan estos incentivos para los creadores precisamente porque nunca se puede ver a futuro sino que ves por los creadores, porque a mí me parece que se pone en riesgo la vida creativa de un país: si la idea o la política es cambiar este tipo de incentivos se necesita tener una alternativa que permita que haya continuidad a esta creatividad cultural de nuestro país, que al final de cuenta sí nos posiciona en los mejores escenarios del mundo, sí hacemos historia por nuestro país y sobre todo, más que nada, regresamos al país ese apoyo y esa confianza que se nos dio”, comentó el bailarín.

En junio de 2018, se daba la noticia que Hernández había ganado el premio Benois de la Danse al mejor bailarín, el cual recibió en el legendario Teatro Bolshoi de Moscú.

Es la primera vez que un artista mexicano recibe dicho reconocimiento, el cual es conocido como el “Oscar” de la danza.

