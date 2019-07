Sindicalizados y trabajadores de estructura, afectados en recortes de Canal Once y Notimex

Trabajadores sindicalizados y de estructura de la televisora pública Canal Once y la agencia del Estado Notimex, que fueron despedidos como parte del proceso del recorte solicitado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunciaron que ambas entidades se niegan a pagar liquidaciones conforme a derecho.

Aunque López Obrador ha asegurado que la mayoría de los “ajustes” en las dependencias gubernamentales se han llevado a cabo con los “altos mandos” o con personal que duplicaba labores, la mayoría de los afectados por el recorte de personal en estos dos medios estatales son reporteros, editores, diseñadores y personal técnico, algunos de ellos sindicalizados.

Además estos despidos no se están llevando a cabo a través de un proceso de análisis que tome en cuenta al desempeño y funciones que llevaban a cabo los ex empleados.

“Nos quieren hacer firmar convenios en los que nos dan un ‘finiquito’ y no compensación que es como se define la liquidación de los que estamos sindicalizados. En este finiquito únicamente nos hacen el calculo con base en nuestro salario nominal y no el integrado. Como si nosotros estuviéramos renunciando”, detalla un trabajador de Notimex que pidió resguardar su identidad debido a que está por iniciar un proceso legal en contra de la empresa para exigir su liquidación integra.

Los directivos de la agencia Mexicana del Estado, argumentaron al trabajador que el motivo de su despido era los recortes presupuestales que está llevando a cabo el gobierno federal y la disminución en la liquidación que por derecho le corresponde era por que “ya no hay dinero”.

“Por mi trabajo nunca tuve un extrañamiento o problema, pero el día que fue el despido nos dieron una notificación que debido al memorándum que había girado López Obrador con fecha en marzo tenían que terminar mi contrato. Pero lo que yo recuerdo de las instrucciones del presidente es que el recorte se aplicaría para mandos medios y hacia arriba, no entiendo porque los recortes se están aplicando con nosotros”, detalló el profesionista en entrevista con Forbes México.

Un comunicado de los trabajadores de Notimex publicado el 30 de junio señala que hasta el momento han sido 72 empleados sindicalizados que fueron separados de su cargo, piden la intervención del presidente López Obrador y que el cese a la violación de los derechos y humanos por parte de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez.

Notimex, a través de su portal, aseguró que los despidos y liquidaciones eran apegados a la ley, además el comunicado afirma que “en un país con más de 50 millones de personas en pobreza, es inaceptable que los servidores públicos, sindicalizados o no, se beneficien de toda clase de privilegios y prestaciones”.

“¿En qué momento tener una vida digna es un pecado? Si ejercemos una profesión que no es sencilla y merecemos una buena paga, tampoco se trataban de sueldos elevadísimos”, apuntó.

Pero a través de su cuenta “personal” de Twitter, la directora de Notimex ha reproducido mensajes de felicitación por parte de usuarios de esta red en su tarea de “limpiar la pus” de Notimex.

A los empleados de Canal Once, que laboraron durante años bajo un esquema de “estructura” en el que cada año o cada tres meses firmaban contratos nuevos, únicamente se les ofreció como finiquito el último pago de su quincena.

“Me dijeron que tenían que reducir la planta laboral del canal hasta en 30% y que yo había sido sorteado de esta manera para ser liquidado, no me corrieron porque haya faltado, porque haya incurrido en algún error en mi trabajo de hecho en mi área de noticiero que estamos al aire cada hora se quedaron con dos personas menos”, explicó otro de los afectados por el recorte que también solicitó no revelar su nombre.

Este empleado que laboró por 18 años en la televisora pública señaló que los trabajadores a los que se les solicito su puesto están exigiendo a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Mario Alberto Rodríguez Casas, director del IPN; o Esetban Moctezuma, secretario de Educación Pública, ofrezcan una solución que reivindique sus derechos laborales.

Villamil, afirmó la tarde del miércoles que se llevará a cabo una reunión con los ex trabajadores y las personas que no se les renovó el contrato y existía disposición para dialogar y actuar conforme a derecho.