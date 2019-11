Singapur ayudará a administración de puertos del Istmo de Tehuantepec

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Singapur tendrá participación en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que tiene en marcha el gobierno de México.

En su conferencia matutina, indicó que la visita oficial que hace el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, tiene como objetivo establecer un convenio comercial y aprovechar la experiencia del país asiático en materia de manejo de puertos.

“Vamos a recibir hoy al ministro, el objetivo es establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz) en el Istmo por el proyecto que tenemos, en eso gira el encuentro de hoy”, explicó López Obrador.

Aseguró que, pese a esta participación, la mayor inversión será mexicana y con respeto a las comunidades de la región, además destacó que Singapur mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y China, pues “no quería meterse en problemas” con otros gobiernos.

“Tiene que ser un acuerdo primero con respeto a las comunidades del Istmo y también considerando que debe haber más inversión nacional de México, sin descartar que participe un país como Singapur.

“Lo que no queremos es meternos en problemas tomando partido por un país hegemónico u otro, no queremos eso, entonces si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos o que no es parte de una hegemonía u otra, nos facilita las cosas”, refirió el mandatario federal.

Este martes, el Ejecutivo federal recibirá al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. En Palacio Nacional habrá una ceremonia de bienvenida y después un encuentro entre el presidente y el representante del país asiático.

