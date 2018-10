Sofía Vergara: la actriz mejor pagada de la televisión en 2018

Por Natalie Robehmed

Por séptimo año consecutivo, Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión. Sus ganancias, que registran 73% más que los 24.5 mdd de Kaley Cuoco, la segunda de la lista, lideran el ranking de este año de las que más ganan en la pantalla pequeña.

La estrella de Modern Family es la número uno no solo gracias a su salario por su papel en la exitosa comedia de ABC, sino también por una gran cantidad de patrocinios y lucrativos acuerdos de licencia, que constituyen casi la mitad de su salario. Entre ellos: la cafetera SharkNinja Coffee y las mueblerías Rooms To Go.

“Nuestra atención se centra en las personas que miran Modern Family y en cómo atraerlas fuera del programa”, dijo Luis Balaguer, el representante y socio comercial de Vergara, a Forbes. “Nuestro departamento de patrocinios es una máquina bien engrasada”.

Por el contrario, el 95% de las ganancias de Cuoco se pueden atribuir a su papel en The Big Bang Theory. Cuoco y sus coestrellas masculinas sufrieron una reducción salarial, de un estimado de 1 mdd por episodio a 900,000 por episodio, en un esfuerzo por liberar efectivo para las recién llegadas al ranking, Melissa Rauch (#6, 12 mdd) y Mayim Bialik (#6, 12 mdd). Pero Cuoco sigue ganando mucho del show, que ahora está en su temporada final.

Ellen Pompeo, de Grey’s Anatomy (23.5 mdd), ocupa el tercer lugar. Interpretar a Meredith Grey durante 15 temporadas en Grey’s Anatomy de Shonda Rhimes le ha permitido negociar una tarifa inicial considerable, además de una ganancia del backend del programa y una tarifa de productora en el spinoff Station 19.

“Cuando tu rostro y tu voz han sido parte de algo que ha generado 3,000 mdd para una de las corporaciones más grandes del mundo, empiezas a pensar ‘está bien, tal vez merezco un pedazo de esto'”, dijo Pompeo a The Hollywood Reporter en enero.

Completan los cinco primeros lugares: Mariska Hargitay de La Ley y el Orden SVU (#4 con 13 mdd) y Julie Bowen de Modern Family (#5 con 12.5 mdd). Ambas renuncian a los patrocinios y en su lugar hacen su efectivo en la pantalla.

En conjunto, las 10 actrices mejor pagadas de la televisión obtuvieron un total de 168.5 mdd entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018, un aumento respecto a los 156.5 mdd en el mismo período del año pasado.

Regresando al ranking está Claire Danes, de Homeland (#9.9 mdd), quien apareció por última vez en la lista en 2014. Rauch y Bialik son los únicos recién llegados este año. Las renegociaciones del reparto vieron cómo aumentaban sus sueldos a un estimado de 500,000 dólares por episodio para el programa que muy pronto terminará.

Tres actrices dejaron el ranking: Robin Wright, Mindy Kaling y Priyanka Chopra. Wright no tuvo ningún nuevo episodio de House of Cards en nuestro período de puntuación, mientras que Proyect Mindy de Kaling concluyó. Menos papeles llevaron a un salario menor para Chopra, quien registró 10 millones de dólares en 2017.

Estas son las diez actrices mejor pagadas de la televisión:

Sofia Vergara

Ganancias: 42.5 mdd

Modern Family Kaley Cuoco

24.5 mdd

Big Bang Theory Ellen Pompeo

23.5 mdd

Grey’s Anatomy Mariska Hargitay

13 mdd

Law & Order: SVU Julie Bowen

12.5 mdd

Modern Family Mayim Bialik (empate)

12 mdd

Big Bang Theory Melissa Rauch (empate)

12 mdd

Big Bang Theory Kerry Washington

11 mdd

Scandal Claire Danes

9 mdd

Homeland Pauley Perrette

8.5 mdd

NCIS

Metodología

Todas las estimaciones de ganancias son desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018. Las cifras son antes de impuestos. Los honorarios de los agentes, gerentes y abogados no se deducen. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de Nielsen, Box Office Mojo e IMDB, así como en entrevistas con expertos de la industria.

