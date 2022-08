Somos el partido que defiende el capitalismo, los empresarios y el T-MEC: México Republicano

En un país como México, donde su presidente odia el neoliberalismo, que es la forma dominante del capitalismo contemporáneo, desde hace varios meses se gesta y organiza México Republicano, un partido político que respalda el capitalismo, las relaciones comerciales y defiende a los empresarios “aterrorizados” por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Somos un movimiento que apoya totalmente y transparentemente el capitalismo y la propiedad privada, que está muy limitada en México; eso da una idea de lo que está buscando este movimiento político en México y Estados Unidos”, declara Gricha Raether Palma, secretario general de México Republicano.

Otro de los objetivos es apoyar a la clase media, que —asegura— ningún partido político le interesa sacarla de la crisis que se vive en este momento, dice a Forbes México.

El fundador de México Republicano nació en Bremervoerde, Alemania, en 1974 y es hijo de padre alemán y mamá chihuahuense, creció como expatriado en 5 países, incluidos Estados Unidos y Cuba. Estudió ingeniería en Sistemas Electrónicos en el ITESM, un MBA en la Universidad de Baylor, Texas, y cuenta con un Certificado en Alta Dirección por el IPADE en la Ciudad de México.

Detrás de la fuerza política están representantes del Partido Demócrata estadounidense, así como Larry Rubin, representante del Partido Republicano estadounidense en el país y presidente de The American Society of Mexico.

Larry Rubin es el consejero principal de México Republicano y como presidente está Juan Iván Peña Neder, quien fundó Redes Sociales Progresistas, un partido que compitió en la elección federal de 2021 y desapareció por falta de votos.

México Republicano es un movimiento político legislativo binacional, el cual tiene como intención posicionar y capacitar cuadros políticos para la elección a la Cámara de Diputados de 2024 en México, cuenta Gricha Raether Palma.

“El plan es que tengamos por lo menos 50 diputaciones de 70 (cuadros políticos) que ya escogimos y tenemos analizadas que son ganables”, comenta el secretario general de México Republicano.

Los candidatos de México Republicano ganarán esa elección, ya que competirán en regiones de la República Mexicana que no son susceptibles a votos despensa, expresa.

“Son lugares en donde los partidos existentes (Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD) ganaron por unos puntos porcentuales, pero con una campaña política bien ejecutada podemos ganar esas 50 diputaciones”, dice el empresario estadounidense.

En México, hay de 2 a 5 millones de estadounidenses o mexicanos con pasaporte azul para votar en las elecciones de las dos naciones. Y en Estados Unidos viven 40 millones de descendientes mexicano, “quienes pudieran tener una gran influencia política si quisieran”.

“Curiosamente en el poco porcentaje de participación que tenemos en el Congreso, no hemos ejercido nuestro músculo legislativo en Estados Unidos”, enfatiza el secretario general de México Republicano.

“Todos sabemos que el principal socio comercial de México es Estados Unidos, sin embargo el gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) está volteando a ver a países como Nicaragua, Venezuela, Cuba o como Centroamérica, olvidándose del país que de alguna manera puede ayudarlo a salir del subdesarrollo”, declaró Gricha Raether Palma.

—¿Detrás del partido México Republicano hay empresarios?

—Sí. Sí, de hecho, nosotros justamente nos enfocamos a la clase empresarial, quienes están por decirlo agobiados, sino es que aterrorizados en este momento por la situación en México. Estamos buscando acercarnos a todas las cámaras empresariales y comercio regionales, locales y nacionales para que saquen a México de la situación tan precaria en la que estamos.

—¿México Republicano es el primer partido con una estirpe empresarial en México?

—Totalmente. Totalmente, es el primer partido que se enfoca en ser capitalista, apoyar la propiedad privada, a la clase empresarial, a la clase media, así como proteger la relación comercial con Estados Unidos. Hoy México tiene 3 mil 500 kilómetros de frontera con el país más poderoso por su economía en el mundo, nos lo envidian y somos la envidia y deberíamos de ser la envidia de todo el mundo, o sea, si tú ves a Taiwán, ellos matarían por tener un kilometro de frontera con Estados Unidos y nosotros con 3 mil 500 kilómetros y nomás no logramos salir de del hoyo.

—¿México Repblicano buscará tener alguna representación política en Estados Unidos?

—Sí, de los dos lados. De hecho Larry Rubin, por ejemplo, ya se fue a Estados Unidos, aunque sigue siendo representante republicano en México. Larry Rubin vive actualmente en Houston, ahí está ya involucrado con varios partidos e iniciativas políticas. Ya logramos una diputada en Texas, que es la primera mexicana nacida en México, fue electa y es nuestro primer logro. Los cuadros políticos de México Republicano tienen la visión binacional y ascendencia mexicana, porque los gringos tienden a aglutinarse con los centroamericanos, sudamericanos y hablan de nosotros como los hispanos y los latinoamericanos. Y a ver, señores, somos mexicanos y la minoría más grande somos mexicanos.

—¿Y los 50 diputados de México Republicano serán en ciudades donde la clase media ha sido golpeada en el gobierno de AMLO?

—Correcto. Nosotros ya estamos a la mitad del camino de formar el partido político en Chihuahua a nivel estatal, así como ya estamos haciéndolo y estuvimos como fuerza política en Baja California y buscamos en registro en por lo menos 5 ó 6 estados.

—¿Los 50 diputados de México Republicanos serán para los Congresos locales?

—No, no, no, estamos hablando de la Cámara de Diputados a nivel federal. Nuestra prioridad no es ni presidentes municipales ni nada, nuestro objetivo y nuestra meta primordial en este momento es tener diputados federales.