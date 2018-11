Sonda InSight de la NASA llega a Marte para histórica misión

Reuters.- El InSight, el primer vehículo espacial de la NASA construido para explorar el interior profundo de otro mundo, llegó el lunes a la superficie de Marte para una misión de dos años en la que buscará detectar el calor planetario y movimientos sísmicos jamás medidos en otro lugar fuera de la Tierra.

Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por su sigla en inglés), cerca de Los Ángeles, dijeron que el amartizaje exitoso fue confirmado por señales transmitidas a la Tierra desde uno de los dos satélites en miniatura que se lanzaron junto con InSight, cuando llegó poco antes de las 2000 GMT.

Los miembros del equipo de control de la misión estallaron en aplausos cuando recibieron datos que mostraban que la nave había sobrevivido a su peligroso descenso a la superficie marciana.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw

— NASA (@NASA) November 26, 2018