Sorteo Champions: Los clubes se juegan su estabilidad en la bolsa

Investing.com.- Este jueves sonará el himno que tanto enloquece a todo amante del fútbol. Eso sí, lo hará, de momento, en las cuatro paredes que acogerá el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

Este jueves, a partir de las 18:00, se sabrán los emparejamientos de la primera parte de la mejor competición de fútbol en el mundo a nivel de clubes. Será por tanto, a cierre de mercado. Un dato que podría pasar desapercibido, pero el fútbol es negocio y, por tanto, habrá que estar atento a lo que suceda.

Son muchos clubes que quieren abrazar a la ‘orejona’ a finales de mayo en Estambul los que cotizan en bolsa. Y es por eso que habrá que estar atento a este viernes y las cotizaciones de dichos clubes.

Lo que depare la diosa fortuna será realmente importante para el futuro de los equipos en esta competición, que ven como sus acciones se hunden o se disparan según los resultados y el avance de rondas clasificatorias.

Y es que, el dinero que se juegan es mucho. La UEFA es tremendamente generosa con los equipos participantes. La cantidad total mínima que un club conseguirá si llega a la final y la gana es de 66 millones de euros.

Además, hay que sumarle que por cada partido ganado durante la fase de grupos, la UEFA pagará algo más de dos y medio de millones de euros, y por cada partido empatado pagará 900,000 euros. Por lo tanto si se da el caso de un equipo que gana sus seis encuentros de fase de grupos y además llega a la final y la gana, conseguiría el premio máximo por conquistar la Champions: algo más de 80 millones de euros.

Pero eso no es todo. Los clubes engordarán sí o sí su hucha porque ahí no está contabilizado lo que la UEFA llama Market Pool. En este apartado entran desde derechos de televisión a el dinero recaudado por entradas, etc.

Así están los clubes de la bolsa

Precisamente, en la jornada previa de ayer, que dirimía los últimos clubes en estar entre los 32 mejores, se metió el AFC Ajax NV (AS:AJAX). El semifinalista de la edición pasada, logró colarse en la máxima competición y, de hecho, sus títulos han amanecido con alzas superiores al 3%.

La posibilidad de meterse en Champions League ha dado un impulso a su cotización y en el último mes, tiempo en el que lleva disputando los partidos previos, se ha revalorizado un 5,7%.

Una de las escuadras favoritas es la Juventus Football Club (MI:JUVE), club que ha tenido una repercusión sobre el parqué tremenda después de la llegada de Cristiano Ronaldo o la eliminación al Atlético de Madrid en octavos de final.

Los títulos del club transalpino se han estabilizado en torno a los 1.47 euros y, de seguir con la progresión, podría sobrepasar los máximos históricos esta temporada. En lo que va de año, se ha revalorizado un 24% y está cerca de llegar a los 1,500 millones de euros de capitalización.

El Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (DE:BVB), otro equipo llamado a hacer un buen papel, también se revaloriza en lo que va de 2019 un 14%. Dese mínimos de abril hasta hoy, las acciones se recuperan un 37% y también está cerca de llegar a los 1,000 millones de euros de capitalización.

En Francia también hay equipos cotizados y el Lyon, que ha comenzado muy bien la temporada estará en la Champions League. De hecho, hay gestoras que recomiendan apostar por este club.

Luis García Álvarez, de la gestora de Mapfre (MC:MAP) defendió recientemente al Olympique Lyonnais Groupe SA (PA:OLG), “El fútbol comienza a ser un negocio redondo y está infravalorado”, subrayó. “Hay que apostar por el largo plazo. Los que pongan en su cartera a equipos de fútbol se fijarán en el largo plazo y no en el corto plazo”. “El Lyon hace caja cada verano porque ficha barato y vende caro, tiene buenos datos de asistencia a los datos y, además, su equipo femenino es el mejor del mundo”, aseveró.

El Benfica (LS:SLBEN), equipo que ha dinamitado el mercado de fichajes por la venta del talentoso jugador luso Joao Félix al Atlético de Madrid también se ha colado en la fase de grupos. El club de las águilas es el líder de la clasificación, si de revalorización hablamos. Sus títulos son un 65% más caros que a principio de año y ya tienen un valor de 2.83 euros.

El club portugués, de hecho, se revalorizó un 19% en Bolsa al comunicar que tenía una oferta del Atlético de Madrid sobre Joao, que finalmente aceptó y logró ingresar 127 millones de euros más variables.

Por último, el Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar AS (IS:GSRAY), uno de los clubes más flojos de la Champions League también estará en el bombo este jueves. El equipo turco se ha revalorizado apenas un 2% debido a que el declive de la lira también influye en la compra y venta de los jugadores. No obstante, la capitalización bursátil es de 831 millones de euros.