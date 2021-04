Spotify y Match Group ratifican prácticas monopólicas de Apple y Google

Los ejecutivos de Apple y Google recibieron acusaciones de prácticas monopólicas y comportamiento anticompetitivo por parte de legisladores y otras empresas de tecnología durante una audiencia antimonopolio llevada a cabo en la víspera ante el Comité Judicial del Senado estadounidense.

La audiencia, encabezada por la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y Mike Lee, senador republicano, por Utah, ahondó en el conflicto y en las prácticas monopólicas que enfrentan a Spotify y Match Group, contra las tiendas App Store y Google Play.

Ejecutivos de la plataforma de streaming Spotify y el holding de citas en línea Match Group, afirman que los gigantes tecnológicos han utilizado sus posiciones dominantes en el espacio de la plataforma de aplicaciones para cobrar comisiones de hasta el 30% de las ventas totales de los desarrolladores de aplicaciones.

Klobuchar inició la audiencia con acusaciones de que Apple y Google son guardianes que usan sus posiciones dominantes para “excluir o reprimir” la competencia.

“No estamos enojados por el éxito”, dijo Klobuchar, quien continuó su irónica alocución al tiempo que el director de cumplimiento de Apple y vicepresidente de derecho corporativo, Kyle Andeer, y el director senior de políticas públicas y relaciones gubernamentales de Google, Wilson White, refutaron las acusaciones.

Los últimos no solo se mostraron en desacuerdo, sino que destacaron cómo sus plataformas han ayudado a los desarrolladores a llegar a miles de millones de clientes en todo el mundo.

“Cuando presentamos la App Store en 2008, crear software era difícil y, a menudo, costoso”, dijo Andeer. Apple ha invertido “significativamente” para construir más de 250,000 interfaces de programación de aplicaciones para que los programadores creen aplicaciones en sus dispositivos de hardware, dijo, incluidos iPhones y iPads.

“La App Store no es solo una tienda. Es un estudio repleto de lienzos, pinceles y pinturas: las herramientas que los artistas necesitan para crear sus obras. Y es una galería donde pueden exhibir y vender sus creaciones”, añadió.

Prácticas monopólicas y mucho más

Mientras tanto, White describió a Android como un sistema operativo de código abierto, a diferencia del sistema cerrado de Apple, lo que, según él, significa que los desarrolladores tienen más libertad y flexibilidad para realizar cambios en los sistemas operativos de Android de Google.

“En Google, creemos que todos deberían tener el mismo acceso a los beneficios de los dispositivos móviles”, dijo White. “Y diseñamos Android y Google Play pensando en la libertad, la apertura y la accesibilidad”.

Mientras tanto, el director legal de Match Group, Jared Sine, criticó duramente a ambos mercados por desarrollar prácticas monopólicas anticompetitivas. “Apple y Google responden que ellos construyeron las plataformas y deberían poder decidir qué modelos de negocios usan”, dijo Sine.

“Yo sostengo que las compañías ferroviarias construyeron los ferrocarriles. Las empresas siderúrgicas construyeron las acererías. Las compañías telefónicas construyeron las líneas telefónicas. Los creadores de todas estas increíbles innovaciones presentaron el mismo argumento en diferentes momentos. No justificaba un monopolio entonces, y no debería justificarlo hoy”, agrega Sine.

La tarifa de la App Store es el gasto más grande de Match Group, con más de 500 millones de dólares (mdd), dijo Sine. También describió una conversación con el abogado jefe del equipo de la App Store hace unos años, luego de que Apple rechazara una versión de una de sus aplicaciones taiwanesas que buscaba implementar reglas de verificación de identidad que ya se estaban usando en Japón.

Buscando una explicación de por qué Apple rechazó la aplicación, Sine dijo: “Me dijeron en términos inequívocos que Apple no estaba de acuerdo con nuestra evaluación de cómo mantener seguros a nuestros usuarios. Añadió que deberíamos estar contentos de que Apple no se esté quedando con todos los ingresos de Match y me dijo: “Nos debes cada centavo que ganaste”.

Sine también criticó a Google, alegando que atrajo a la empresa de citas en línea al ecosistema Android “bajo falsas pretensiones” de que la plataforma era gratuita. “Años después de ayudarlos a establecer el monopolio de su tienda al llevar nuestras aplicaciones y nuestros clientes a Play Store, Google está aprovechando su poder de monopolio para cambiar las reglas”, dijo Sine, refiriéndose al hecho de que la empresa comenzará a vincular su aplicación a un sistema de pago para acceder a la Play Store a partir de septiembre de este año.

Sine también hizo referencia a una llamada entre Match Group y Google el martes próximo pasado, el día antes de la audiencia antimonopolio, en la que Google preguntó por qué el testimonio de Sine sería diferente de lo que Match Group había dicho en su reciente informe de ganancias: que trabajaría con Google en el nuevo proceso de pago en la aplicación.

Al respecto, el senador Richard Blumental, demócrata de Connecticut, preguntó sobre la naturaleza de la llamada y le preguntó a Sine si sentía la misma como una amenaza.

“Cuando recibe algo así, senador, de una empresa que puede desconectarlo de la noche a la mañana, siempre se siente uno un poco intimidado”, dijo Sine y agregó que “todos tenemos miedo, es la realidad, senador”.

‘Todos tenemos miedo’

Mientras tanto, Spotify ha sido uno de los mayores adversarios de la App Store desde 2019, cuando la compañía presentó una queja a la Comisión Europea, alegando que Apple estaba restringiendo injustamente a sus rivales a su propio servicio, Apple Music, y describiendo la tarifa del 30% como anticompetitiva.

Apple tiene la historia de su propia App Store “al revés cuando afirma que empresas como Spotify se aprovechan gratis de las innovaciones de Apple”, declaró ante el comité Horacio Gutiérrez, director legal y jefe de asuntos globales de Spotify.

En esa línea explicó que los iPhones y otros dispositivos de Apple deben su éxito a las aplicaciones de empresas como Spotify. “La prueba está en el eslogan de Apple: ‘Hay una aplicación para eso'”, dijo Gutiérrez.

El ejecutivo de Spotify, oriundo de Venezuela, explicó cómo cuando Apple cobró su tarifa del 30% a Spotify, obligando a la compañía de transmisión a aumentar sus precios de suscripción durante años de 9.99 dólares por mes a 12.99. Poco después de que Apple introdujera el impuesto, lanzó Apple Music a razón de 9.99 dólares por mes, dijo Gutiérrez.

“No se necesita un doctorado en economía para darse cuenta de que esta conducta abusiva perjudica a los consumidores al privarlos de información sobre un producto que compite con Apple”, dijo.

POR: Ángel Au-Yeung