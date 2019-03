Stadia, la apuesta de Google para dominar el mundo de los videojuegos

Alphabet, matriz de Google, anunció este martes un nuevo servicio de streaming de videojuegos llamado Stadia, el cual busca capitalizar la tecnología en nube de la empresa y la red mundial de centros de datos.

El servicio permitirá a los usuarios utilizar juegos de alta gama en internet sin tener que esperar que los contenidos sean descargados en los dispositivos.

La una nueva plataforma promete un acceso instantáneo a los juegos favoritos en cualquier tipo de pantalla, ya sea una televisión, una computadora portátil o de escritorio, una tableta o un teléfono móvil.

El objetivo, apuntó la compañía en su blog oficial, es hacer que los juegos estén disponibles en resoluciones de hasta 4K y 60 cuadros por segundo con HDR y sonido envolvente.

The future of gaming is not a box. It's a place.

This is Stadia. One place for all the ways we play → https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/LlIHbjigDR

— Stadia (@GoogleStadia) March 19, 2019