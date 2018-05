¿Starbucks planea vender alcohol en México?

La cadena de cafeterías Starbucks, que en México opera Alsea, podría vender alcohol en las sucursales dentro del mercado nacional, así como lo hizo la marca en Estados Unidos.

“En lo que respecta a México en el tema de bebidas alcohólicas, no descartamos nada. No tenemos visibilidad de si lo haremos este año o el próximo, sin embargo, no se descarta nada. Hay otros factores que hacen que se acelere o se atrase”, señaló en entrevista Christian Gurria, director general de Starbucks México, en el marco de la inauguración de su primera tienda Reserve Bar en el país.

La cadena de cafeterías tiene prevista una inversión de 800 millones de pesos (mdp) entre 2017 y 2018 en México, con lo cual se generarán 1,209 empleos, que se sumarán a los 7,000 con los que ya cuenta la empresa.

El plan de aperturas anual es de 50 tiendas, sin embargo, la compañía podría rebasar tanto el monto de inversión como la cantidad de unidades nuevas, debido al lanzamiento de Reserve Bar en México, un concepto que inauguró este miércoles y del cual la cadena espera abrir cinco tiendas en total entre 2018 y 2019.

PUBLICIDAD

“Es el primer Reserve Bar en México y en un país productor de café, aunque no el primero de Alsea, esa unidad fue la de Chile”, comentó el directivo.

El diseño y decoración de este nuevo tipo de tienda integra características de seis destinos mexicanos: Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Querétaro. De igual manera, Starbucks presentó su primer café premium y de origen oaxaqueño: Starbucks Reserve México Oaxaca La Pluma, que estará disponible solo en esta nueva tienda.

Un Starbucks tradicional tiene entre 120 y 140 metros cuadrados, mientras que el concepto Reserve Bar será de entre 280 y 300 metros cuadrados.

Te recomendamos: A pesar de los embates, Starbucks resiste en la ‘guerra’