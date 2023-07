Salen a subasta primeras ediciones de novelas y objetos del Rolling Stone Charlie Watts

Aunque más conocido como batería del grupo de rock británico “The Rolling Stones”, Charlie Watts (1941-2021) era un ávido coleccionista de sus dos grandes pasiones, la literatura moderna y el jazz, una compilación que ahora sale a subasta.

“Charlie Watts: caballero, coleccionista, ‘Rolling Stone” es el título de la puja que Christie’s organizará en Londres el 28 de septiembre junto con otra por internet entre el 15 y el 29 del mismo mes, según ha informado este lunes en un comunicado.

Más de 500 lotes, entre ellos una primera edición de “The Great Gatsby”, de Scott Fitzgerald, y recuerdos del saxofonista Charlie Parker se ofrecerán al mejor postor, con precios estimados entre 800 (934 euros, 1,024 dólares) y 300,000 libras (350,450 euros, 384,200 dólares).

Previamente, las principales piezas se mostrarán en exposiciones en Los Ángeles, del 25 al 29 de julio; en Nueva York, del 5 al 8 de septiembre, y en Londres del 20 al 27 de septiembre, indica la casa de subastas.

“Charlie fue el latido de los ‘Rolling Stones’ durante casi 60 años, era totalmente único y se había dedicado al jazz y a la literatura desde la niñez. Fue un caballero inglés por excelencia y su ausencia es una gran pérdida para todos. Lo echamos mucho de menos”, afirman sus colegas Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood en una cita incluida en el comunicado de Christie’s.

Otros de los objetos a subasta son ediciones raras de autores como George Orwell, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y James Joyce, precisa la empresa.

En la puja por internet, abierta para inspeccionar los lotes desde el 18 de agosto, se podrán adquirir, por ejemplo, “Murder at the Vicarage” de Agatha Christie y “Carry on Jeeves” de P.G. Wodehouse.

Watts fue siempre un gran amante del jazz -incluso formó “The Charlie Watts Quintet”- y en especial de Parker, de quien por ejemplo obtuvo su carné de pertenencia a la asociación de músicos o sus contratos para las sesiones de Alto Break.

Otros lotes en oferta son dos partituras de Irving Berlin – “Songs from Top Hat” y “Songs from Follow the Fleet”- para Ginger Rogers y otras dos para piano con una inscripción del influyente cornetista Leon ‘Bix’ Beiderbecke, se señala en la nota.

