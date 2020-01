Suecia, Noruega y EU también eran países megacorruptos: exzar anticorrupción de Colombia

La corrupción no es una condición cultural e inalterable, sino que en otros tiempos afectó a naciones que hoy son referente en contra de este fenómeno, acusó Camilo Enciso, exzar anticorrupción colombiano.

“Si uno mira lo que era Suecia, Noruega, los países nórdicos, Alemania, el mismo EU, hace 200, 150 años eran países recontramegacorruptos también en muchos aspectos, la corrupción desbordada, la ley era el pillaje, el saqueo el robo, el homicidio; entonces las sociedades se transforman a lo largo del tiempo y a veces llegan a ciertos puntos de quiebre que logran transformar toda la dinámica social y la impulsan adelante las nuevas generaciones”, expuso.

TAMBIÉN LEE: 5 tendencias que impulsan y desafían el combate a la corrupción

Si bien hoy 3 de los 5 países con índices más bajos en cuanto a percepción de la corrupción son nórdicos, esto no ha sido una constante en los últimos 3 siglos, acusó.

El Índice de Percepciones de Corrupción publicado en enero de 2019 por Transparencia Internacional ubicaba a Dinamarca como el país con el nivel más bajo en este sentido, seguido de Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, es decir, los lugares 1, 3 y 5 son países nórdicos.

En tanto que Noruega fue 7, Alemania se ubicó entonces en el puesto 11, mientras que Estados Unidos estaba en el 22. En ese listado, México ocupó el puesto 138 de 180 naciones evaluadas.

Contrario a lo que señalaron incluso autoridades como el expresidente Enrique Peña Nieto, la corrupción no es un tema cultural solamente sino que se trata de un problema estructural que incluso ha permeado en las instituciones.

“Que los latinos somos corruptos casi por definición casi por génesis, es una idea muy recurrente, esto va a acompasado de teorías históricas, sociológicas que dicen cosas, por ejemplo, que las sociedades calvinistas o de ética protestante son más íntegras, éticas y por eso en tales países se generó más industria y tal.

“Nuestros países fuimos víctimas del despojo y entonces se llevaron todo el oro, además nos generaron esa cultura hispánica de que se obedece pero no se cumple, la ley es la ley pero es letra muerte. Si uno se come ese cuento, llega a la conclusión de que no hay nada que hacer y de que vamos a seguir así porque así somos, como el espíritu nacional. Me parece muy equivocada”, comentó.

¿Qué fue primero: la desigualdad o la corrupción?

Si bien la desigualdad es una de las características principales de sociedades como la mexicana y que está asociada con la presencia de la corrupción, no hay estudios académicos ni científicos que puedan establecer claramente cuál es la relación causal entre estos fenómenos.

“Si hay evidencia científica y académica que demuestra que mayores índices de desigualdad generan más corrupción, desde el Instituto Anticorrupción hicimos una investigación en ese sentido y sí hay una correlación entre las dos cosas: sociedades inmensamente desiguales tienen unos índices por lo menos de percepción de corrupción un poco mayores que otras en las cuales donde los niveles de desigualdad son menores”

“El problema ahí es que no tenemos evidencia de causalidad, hay correlación ahí pero no sabemos si la mayor desigualdad genera más corrupción o si la mayor corrupción genera más desigualdad, hay que tener cuidado cómo se enfrenta a ese problema”, comentó Enciso.