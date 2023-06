‘Sugerir toma de bodegas de Gruma, Minsa y Cargill atenta contra propiedad privada’

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) exigen al presidente de la República, Andrés Manuel López que en el conflicto con los productores de maíz y el gobierno del Estado de Sinaloa se respete el estado de Derecho y no se incite a tomar instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill, porque eso atenta contra la certidumbre jurídica.

Los productores de maíz de ese estado no aceptan que se pague la cosecha del ciclo agrícola otoño-invierno a “precios justos”, por lo que, como protesta, decidieron tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, recordaron los industriales.

La toma de las instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill es un acto en contra de la propiedad privada, sin tomar en cuenta el riesgo que eso significaría para la seguridad

alimentaria del país y para los trabajadores de las empresas, manifestaron Concamin y Canami.

El 13 se junio de 2023, un grupo de productores de maíz bloquean los accesos al Aeropuerto Internacional de Culiacán, como medida para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Sinaloa les paguen 7 mil pesos por tonelada de maíz.

Hoy se retiraron el bloqueo de la terminal aérea. El súper peso y una baja de los commodities en la Bolsa de Chicago ha provocado una caída en el precio de la tonelada de maíz cosechado en Sinaloa.

Durante el primer semestre de 2023, el precio del maíz cayó más de 30 por ciento en relación con 2022: “El año pasado nos pagaron a 7 mil pesos la tonelada de maíz y hoy solo pagan 5 mil pesos la tonelada de maíz”, según los productores del grano usado para la fabricación de las tortillas en México.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que hay una especulación del precio del maíz para sabotear un programa lanzado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para adquirir 2 millones de toneladas del grano cultivado en Sinaloa.

“Esto es a todas luces, un claro sabotaje en contra del gobierno del presidente López Obrador, quien ha apoyado a nuestro estado con un programa que los mismos productores plantearon para adquirir maíz a precio de garantía. Yo los acompaño a tomar las grandes plantas de Gruma, de Minsa, de Cargill, que es donde se encuentran los verdaderos responsables de la problemática que atraviesa el estado”, apuntó Rocha Moya.

Larry Rubin, presidente The American Society of Mexico, A. C. (AmSoc), afirmó que es irresponsable el llamado de Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, para que que los agricultores bloqueen y tomen las bodegas e instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill en la entidad.

“Resulta sumamente irresponsable que Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, haya sugerido una acción carente de legalidad en su estado, como la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses”, manifestó el representante empresarial.

El llamado del gobernador de Sinaloa a tomar las bodegas puede tener repercusiones negativas en todo el país, porque es contrario al estado de Derecho, advirtieron Concamin y Canami.

“Esta no es la vía para resolver un conflicto y menos cuando se pretende tomar instalaciones de empresas que generan empleo, inversión y oportunidades”, expresan las cámaras industriales.

Además, una situación de esa naturaleza, como la que plantea el mandatario estatal,

provoca que así como hoy se pretende atentar contra la industria del maíz, luego pueda suceder lo mismo con cualquier otra industria. Por eso, el llamado a la responsabilidad a las partes en conflicto.

La Concamin y la Canami hacen un llamado a las autoridades federales y estatales a instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una solución para el corto y largo plazos de manera que nuestro país siga siendo competitivo a nivel mundial.

