Tomar de bodegas de Gruma, Minsa y Cargill como dice el gobernador de Sinaloa es un crimen:  Larry Rubin

Larry Rubin, presidente The American Society of Mexico, A. C. (AmSoc), afirmó que es irresponsable el llamado de Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, para que los agricultores bloqueen y tomen las bodegas e instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill en la entidad.

“Resulta sumamente irresponsable que Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, haya sugerido una acción carente de legalidad en su estado, como la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses”, manifestó el representante empresarial.

Las compañías Gruma, Minsa y Cargill cumplen con sus obligaciones fiscales, generan miles de empleos y realizan inversiones en México, recordó el representante de firmas de Estados Unidos en el país.

Lee: La tortilla fue el segundo producto que más abonó a la inflación, pero Gruma ganó 6% más

“Exigimos una rectificación por parte del gobernador debido a este acto que claramente incita al delito… Resulta inconcebible que un funcionario de su posición respalde la ilegalidad y el crimen”, acotó Larry Rubin.

Un grupo de productores de maíz bloquean los accesos al Aeropuerto Internacional de Culiacán, como medida para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Sinaloa les paguen 7,000 pesos por tonelada de maíz.

El súper peso y una caída de los commodities en la Bolsa de Chicago ha provocado una caída en el precio de la tonelada de maíz cosechado en Sinaloa.

Durante el primer semestre de 2023, el precio del maíz cayó más de 30% en relación con 2022: “El año pasado nos pagaron a 7 mil pesos la tonelada de maíz y hoy solo pagan 5,000 pesos la tonelada de maíz”, según los productores del grano usado para la fabricación de las tortillas en México.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que hay una especulación del precio del maíz para sabotear un programa lanzado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para adquirir 2 millones de toneladas del grano cultivado en Sinaloa.

“Esto es a todas luces, un claro sabotaje en contra del gobierno del presidente López Obrador, quien ha apoyado a nuestro estado con un programa que los mismos productores plantearon para adquirir maíz a precio de garantía. Yo los acompaño a tomar las grandes plantas de Gruma, de Minsa, de Cargill, que es donde se encuentran los verdaderos responsables de la problemática que atraviesa el estado”, apuntó Rocha Moya

El presidente de AmSoc dijo que está buscando al gobernador de Sinaloa para explicarle que sería más apropiado que se enfoque en el desarrollo de su estado y en atraer mayores inversiones, en lugar de realizar acciones como esta que únicamente ahuyentan a inversionistas serios que buscan contribuir positivamente en México.

La tortilla fue el segundo producto que más abonó a la inflación, pero Gruma ganó 6% más