En el transcurso del día se reactivará el suministro de gas LP tras el paro de actividades de comisionistas confío el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla. Será después de las 18:00 horas cuando se tengan más noticias, dijo en entrevista con Forbes México.

Si bien no le corresponde la Profeco, dijo saber que las autoridades competentes ya se están haciendo cargo del asunto. Aunque los comisionistas de gas LP anunciaron un paro nacional, la afectación es en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Sheffield Padilla apuntó que, en la Profeco ya hay denuncias tanto de que no se están respetando los precios máximos fijados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como de la negación de servicio, pero aún no hace un corte.

Lo que se ha observado en los últimos días son dos vertientes: una es el Valle de México y la otra es el resto de la república, en donde más de 95% de los comercializadores de gas LP se ajustaron a los precios determinados por la CRE, agregó.

“Solo por excepción estamos localizando algunos distribuidores que siguen precios por arriba del pecio máximo, de hecho antes de que se publicara la regulación, la inmensa mayoría fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México ya estaba por debajo de este máximo”, aseguró Sheffield.

Explicó que en la ZMVM el problema viene desde hace cuatro décadas por irregularidades en su esquema de distribución con esta figura de comisionistas, una figura que legalmente no existe, pero controla la venta en la calle.

Estos comisionistas que pararon el suministro de gas LP, no tienen ningún permiso, compran el gas en las plantas y lo distribuyen en las colonias ya sea con pipas o camiones cilindreros, mencionó.

“Lo que les pudo más a los franeleros del gas, que elegantemente se llaman comisionistas, es que la gente ya sabe cuál es el precio máximo y no les va a pagar más de eso, porque multas no hay, que les quiten el permiso, pues no tienen”, refirió Ricardo Sheffield.

De hecho, las grandes asociaciones como la Amexgas y la ADG se deslindaron desde ayer de la suspensión de venta de gas.

El Gremio Nacional Gasero conformado por los comisionistas, inició paro de labores ayer, uno de sus reclamos es que con el precio máximo sus ganancias se reducían a 50 centavos por kilo poniendo en peligro su patrimonio y al menos 16 mil empleos.

Pero a decir del titular de la Profeco, hasta antes de la medida del gobierno que ya dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador que no van a echar para atrás, estos comisionistas eran los que más ganaban.

“Estaban ganando más que nadie, más que Pemex y sin pagar impuestos, sin existir legalmente, ellos eran los únicos que ganaban con creces”, explicó.

La Profeco se mantendrá vigilante en las calles de que se cumplan los precios que se determinan cada sábado y que entran en vigor un día después, en caso de que la ciudadanía detecté que no se están respetando, por ahora pueden llamar para denunciar al 5555688722, pero se espera tener lista dentro de 15 días una APP, en la cual también van a poder hacerlo, en esta de igual forma podrán hacer las correspondientes a que no se les están dando litros o kilos completos, así como consultar precios del gas LP.

Como se determinó en la regulación de la CRE, en el caso de los permisionarios si se encuentra que rebasan los precios máximos, en primera instancia se les avisa, si lo corrigen no pasa nada, de insistir se levanta una acta circunstanciada que se lleva a la CRE para que les quite el permiso.

