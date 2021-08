Gremio gasero detona paros por tope de precios de la CRE

Derivado del tope de los precios del gas LP impuesto por parte de gobierno federal, el gremio gasero se organizó y está haciendo un llamado para realizar paros de labores en la Ciudad de México y el Estado de México, ya que acusan pérdidas que están afectando a operadoras y generando desempleo.

Mediante un comunicado, el denominado Gremio Nacional Gasero que se conformó a partir de la medida de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de poner limites máximos al gas LP, señaló que tras una reunión entre diversas agrupaciones de estas dos entidades se consolidó este organismo que invita a “no salir a laborar” este martes 3 de agosto.

“No se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP”, apunta la agrupación.

También lee: Entra en vigor regulación que topa los precios de gas LP

El gremio pidió entablar un diálogo con las autoridades competentes y encontrar la mejor solución para que no afecte a su patrimonio, ya que alegan que el precio tope para el Valle de México es insuficiente para cubrir los gastos de operación, y que al menos son 16 mil empleos afectados, principalmente repartidores.

Pero no solo en el Valle de México se prevé que los gaseros paren actividades, se espera que más entidades se vayan sumando a este llamado, tal es el caso de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield dijo que se mantendrá vigilante de que se cumplan con los precios fijados por la CRE que entraron en vigor el pasado 1 de agosto y que cada sábado se publicarán.

Recordó que a quien no acate esto se le revocará el permiso de la CRE, la próxima semana se pondrá en función una APP donde el consumidor podrá denunciar casos donde no se le den kilo o litros completos y también para señalar a aquellos vendedores de gas LP que no estén respetando los precios.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado