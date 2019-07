Superado el veto de EU a Huawei, ¿qué sigue para la firma china?

Después que Huawei en voz de Andrew Williamson, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la firma china, dijera a Forbes México que las complicaciones estos últimos meses con las autoridades de Estados Unidos (ante una amenaza de bloqueo) se trataban en el fondo más de un tema político que de otra cosa, los bríos y buenas señales irónicamente parecen alinearse para la empresa asiática.

Tan es así que los especialistas y analistas rápidamente ya prevén que después de esta tormenta, de casi dos meses, el escenario para Huawei en nuestro país tomará otros tintes en donde ahora el rival no será necesariamente Estados Unidos, sino Samsung.

Lee también: Entrevista | Política y economía, los temas detrás del bloqueo de EU a Huawei

Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit (CIU), dijo a Forbes México que la marca china tiene todo para que a finales de este año se coloque en los primeros dos lugares en el mercado mexicano en donde competiría directamente con la coreana Samsung.

Y aunque fue inevitable que estos meses que duró el conflicto entre la firma y Estados Unidos,y que sin duda tuvo un impacto, irónicamente las ventas en México no se vieron necesariamente afectadas.

“Inevitablemente te tiene que impactar, peeo en el mercado mexicano sucedió algo extraño. Porque se atravesó el Hot Sale y en México los reportes que tuvimos fue que las ventas para Huawei habían seguido siendo las más dinámicas de todo el mercado”, señaló Piedras.

Otro de los factores por los cuales la afectación para Huawei en México no será tan dramática y no será un freno para su crecimiento, es por el pequeño distanciamiento que presentan los cinco principales participantes que se reparten el mercado en México.

“Al cierre del año vemos a Huawei posicionándose como la segunda marca en el país. En primero está Samsung, le siguen Motorola, LG, Apple, sin embargo esta última sigue debilitándose, pero Huawei viene muy pegado, entre el segundo lugar y el quinto vienen muy pegados, sin embargo el que trae esta tendencia ascendente es Huawei, sí lo veo cerrando el año ya como la segunda marca de dispositivos”, señaló Piedras.

El especialista señaló que este crecimiento se dará con los players más importantes que tiene el mercado mexicano en donde destacan Samsung, Motorola, LG y Apple.

“Motorola tiene 12.3%, LG 11.1% , Apple 10.9% a Apple le cuesta mucho trabajo ganar mercado y Huawei tiene 9.5% pero cuando ves la línea de Huawei, viene muy a la alza. Osea al cierre de este año no tengo duda que pueda estar arriba del 12.5% y con eso ya posicionarse como el segundo”, señaló.

La comparativa que hace Piedras responde al 4Q del año con equipos efectivamente operando ya en las calles, e insiste en que no son ventas mensuales ni anuales, y aunque sí fueran ventas veríamos que es el que más está vendiendo.

Este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping en el marco de la reunión del G20. En dicha reunión a decir de Trump, rompió el veto que había impuesto a Huawei para poder tabajar con empresas estadounidenses.

….amounts of agricultural product from our great Farmers. At the request of our High Tech companies, and President Xi, I agreed to allow Chinese company Huawei to buy product from them which will not impact our National Security. Importantly, we have opened up negotiations…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2019