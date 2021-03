Tijuana, BC.- Bajo el paraguas que representa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el fondo de inversión inmobiliaria Meor rompió su esquema tradicional de trabajo y se embarcó en el desarrollo de un parque industrial en Tijuana.

El complejo Hubs Tijuana será el más grande construido por la firma, con una extensión de 8 hectáreas y una inversión de 730 millones de pesos, pero su particularidad es que será el primero de la empresa en ser iniciado sin tener ningún contrato previo.

En 15 años, la firma ha pasado de edificar pequeños espacios comerciales como tiendas Oxxo o sucursales bancarias a desarrollar parques industriales.

Built to suit fue el modelo con el cual Meor trabajó desde 2006: desde la localización y compra de espacios hasta la construcción de los inmuebles, todo se hacía como un “traje a la medida” del cliente.

En sus primeros 5 años, el fondo trabajó sólo para el sector comercial, con el desarrollo de locales y plazas de servicios, y hace 10 años, dio el salto al sector industrial, con lo cual también pasó del fondeo patrimonial al institucional, relató Javier Camarena, director general de Meor, en entrevista con Forbes México.

Dentro del sector industrial, su proyecto más grande era el parque logístico construido dentro del Asian Pacific Park, en Pesquería, Nuevo León, donde se instaló LogisAll, proveedor de autopartes para Kia Motors.

El parque consta de poco más de 7 hectáreas y la nave industrial de LogisAll, hecha bajo el modelo de built to suit, abarca casi la mitad de la superficie.

Sin embargo, el nuevo proyecto en Tijuana supera el área del parque neoleonés y deja atrás el eslogan de “Cero especulación” que tenía Meor, ya que esta vez comenzó la construcción sin tener amarrado ningún contrato.

Pese a ello, Camarena descarta cualquier riesgo porque ya han empezado a recibir muestras de interés de diversas empresas.

“No llevamos ni 3 semanas que empezamos a mover tierra y ya tenemos muchísimo interés y solicitudes de tenants, sobre todo del área de dispositivos médicos hemos tenido mucho mucho interés, del área de logística, eso sin duda nos confirma la tesis de que haber tomado una decisión como este proyecto en un mercado como Tijuana realmente no es un riesgo como tal”, afirmó.

El complejo se construye en la colonia Viñedos Casablanca de Tijuana. Foto: Cortesía Meor.

El directivo detalló que detrás del proyecto hay mucho tiempo de planeación, proceso en el cual se vio que la ciudad fronteriza era la ideal para incursionar en un proyecto especulativo por la prisa con la que se mueve el mercado.

“Tijuana se cuece aparte, en Tijuana realmente la absorción de los metros cuadrados es tan rápida que no te permite ni siquiera hacer un traje a la medida; además, la competencia es tan alta que no hay forma de ofrecer un producto al mercado hasta que no tengas un avance importante”, comentó Camarena.

Aunado a esto, añadió la ciudad se está beneficiando ya de T-MEC y la relocalización que desean hacer diversas empresas para tener acceso preferencial al mercado de Norteamérica.

“El T-MEC es uno de los factores que ha ayudado; realmente desde el año pasado hemos visto no nada más en Tijuana, sino en muchos mercados del país, un repunte importantísimo de absorción de metros cuadrados industriales”, afirmó,

“Sin duda, el efecto de la firma del T-MEC ha generado que muchísimas empresas que a lo mejor tenían presencia en Asia están buscando establecerse en el país. El hecho de poder tener infraestructura que corresponda a esa oportunidad sin duda va de la mano, no se puede aprovechar esta coyuntura si no tienes espacios adecuados para albergar estas empresas que quieren llegar a México”.

Otra cuestión que destacó el director de Meor como incentivo para desarrollar un proyecto de la envergadura de Hubs Tijuana es el crecimiento del comercio electrónico a raíz de los confinamientos por la pandemia de Covid-19.

Justo por ese impulso, las compañías dedicadas a las ventas online, como Amazon, han invertido en incrementar sus centros logísticos y de distribución.

Ambos factores han contribuido al gran interés en el proyecto Hubs Tijuana, de tal forma que Meor incluso ya tuvo que rechazar clientes porque buscaban proyectos más grandes; no obstante, el fondo inmobiliario ya tiene en planeación otros dos espacios industriales, señaló Camarena.

Asimismo, para este mismo año, la firma prepara los anuncios de más espacios en Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey y las inmediaciones de la Ciudad de México, todos bajo la marca de Hubs.

Naves, listas antes de fin de año

El parque constará de dos naves grandes y otras seis más pequeñas. Imagen: Cortesía Meor.

Hubs Tijuana recibirá una inversión de 730 millones de pesos de inversionistas institucionales y de capital privado, y se prevé que esté listo para mediados del cuarto trimestre de este 2021.

Será un complejo que albergará dos naves principales de clase A de 185,000 y 225,000 pies cuadrados (poco más de 17,187 y 20,903 metros cuadrados, respectivamente).

La primera tendrá 12 docks y la segunda, 24, detalló Jonathan Pomerantz, director de Proyectos Industriales de Meor, durante la ceremonia simbólica de inicio de obras, si bien los trabajos de nivelación del terreno tienen unas 3 semanas.

Además, agregó, el parque industrial tendrá otras 6 naves pequeñas de alrededor de 5,400 pies cuadrados (cerca de 500 metros cuadrados).

Al interior, habrá carriles de concreto hidráulico para autos y vehículos de transporte de carga.

Asimismo, el proyecto generará 1,700 empleos directos, estimó Pomerantz.

