Tandas del Bienestar: ¿qué requisitos necesitas para este programa de créditos de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia del programa “Tandas para el Bienestar”, que se ofrece a través de la Secretaría de Economía, pues ayuda a fortalecer el mercado interno y la economía popular.

El programa está dirigido a comerciantes, artesanos y microempresarios que tienen la necesidad de adquirir insumos o herramientas para mantener su negocio, para lo cual se les otorga un crédito a la palabra inicial de seis mil pesos y, una vez que lo liquiden, es de 10 mil, 15 mil hasta llegar a los 20 mil pesos.

“Tandas para el Bienestar es un programa que fortalece la economía popular. Se han entregado alrededor de 350 mil pequeños créditos, poquito porque es bendito. Son seis mil pesos sin intereses, papeleo o burocracia”, detalló el Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que cada mes se deben pagar del crédito 500 pesos mensuales, “terminan de pagar los seis mil y se les entregan 10 mil, cuando concluyan 15 y hasta 20 mil pesos se les presta”.

¿Qué requisitos necesitas para obtener las Tandas del Bienestar para tu negocio?

Tener entre 30 y 64 años de edad

Vivir en alguno de los municipios del país adscritos al programa, los cuales están catalogados como poblaciones de media, alta y muy alta marginación conforme a la clasificación del Consejo Nacional de Población

Contar con una identificación oficial vigente

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Poseer un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Llenar una solicitud

¿Cómo funciona?

Para la entrega de esta ayuda, de acuerdo con las autoridades federales, no es necesario contar con un historial crediticio, es decir, que no se necesita ningún informe de los créditos que has obtenido. En un inicio, los beneficiarios obtendrán un préstamo de 6 mil pesos sin intereses y deberán abonar 500 pesos mensuales para cubrir el total de los mismos en un año; al terminar de pagarlos recibirán de inmediato 10 mil pesos, luego 15 mil y así sucesivamente hasta 20 mil pesos, siempre y cuando hayan reembolsado la totalidad del monto original.

Es importante saber que el beneficiario contará con tres meses de gracia, esto es, que comenzará a pagar el crédito tres meses después de haber recibido el dinero, conforme a las condiciones establecidas. Asimismo, las personas podrán obtener una constancia de cumplimiento por el buen manejo de sus pagos.

Con dicho programa, adscrito a la Secretaría de Economía, se busca que los beneficiarios puedan tener acceso a recursos del gobierno federal para hacer crecer las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

¿Cómo tramitarlo?

El apoyo es mediante financiamiento individual, aunque se puede aplicar a un proyecto familiar, grupal o colectivo. En función a la disponibilidad presupuestaria, se darán a conocer los términos, plazos y procedimientos para acceder, así como los espacios físicos donde las personas interesadas podrán obtener información, presentar sus solicitudes y documentación, así como recibir asesoría y capacitación.

Con información de Condusef