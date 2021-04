¿Por qué la ciberseguridad es fundamental para las startups en México?

El ecosistema mexicano de startups en comercio eléctronico (e-commerce) y tecnología financiera (fintech) se ha fortalecido en el último año, a pesar de la pandemia, pero este buen momento está acompañado por riesgos que las jóvenes empresas suelen postergar en materia de ciberseguridad.

El crecimiento del e-commerce en México fue de 81% en 2020 comparado con el año anterior, mientras que los servicios fintech repuntaron 56%.

“Hay más de 400 startups fintech en México. Es un quiebre de paradigmas, un cambio de realidad muy intenso y rápido que está pegando tanto al consumidor como el proveedor sin ninguna madurez en ciberseguridad”, comentó Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para Latinoamérica, durante su participación en el Foro Forbes: E-Commerce y Fintech 2021.

El directivo recuerda que la transformación digital ocurre con empleados sin preparación, mientras los delicuentes están un paso adelante.

“Los criminales lo entendieron antes que los usuarios. El crecimiento de los ciberataques creció 100% en este año. (La pandemia) no provocó una situación más precaria: tuvieron actividades facilitadas.

Para Ivonne Muñoz Torres, fundadora IT Lawyers, especialista en ciberseguridad, el cierre de la brecha digital sigue siendo un riesgo para los usuarios.

Para entender lo que este cambio implica, ejemplifica con tratar de subirse a un auto en movimiento, pero con usuarios que no saben usar sus tarjetas de crédito u otros instrumentos de pago.

“Eso genera mucha falta de certeza jurídica y seguridad en el usuario”, señaló.

El problema es relevante si se considera que solo 23% de los usuarios de internet realizan comercio eléctronico y, en el caso de servicios fintech, la cifra apenas llega a 5% en un escenario optimista, agregó.

A pesar de los retos que enfrentan ambos segmentos, Juan Carlos Carrillo, director de ciberseguridad, privacidad y servicios forenses de PwC, considera que tienen una ventaja sobre el sistema financiero típico, pues aunque los directores de las empresas conocen los riesgos, no priorizan los cambios en materia de seguridad.

“La ventaja que tienen las empresas fintech tienen ventajas sobre el sistema financiero típico. Un banco grande que quiere hacer un cambio es como mover un elefante, es muy complicado”, agregó.

Para invertir la tendencia de descoocimiento e incertidumbre en el sector, los expertos recomiendan algunos puntos clave como entender la finalidad de pedir un dato.

“Si tu empresa no sabe para qué quiere un dato, no lo pidas, piensa que es material radioactivo. Una aseguradora fue multada por pedir datos del esposo de la persona asegurada, cuando no hbaía una finalidad clara”, dice Carrillo.

Abundó en que muchas empresas fintech emplean información con otra institución bancaria y es importante que la startup defina contratos de confidencialidad y responsabilidades con la otra parte.

Martinelli sugirió conscientizar y compartir el tema de ciberseguridad con los empleados de forma continúa bajo una palabra clave: consistencia.

“Yo soy responsable de la seguridad de mi empresa y clientes. Hay que compartir el tema de ciberseguridad con empleados. Consistencia todos los días, semanas y meses, entrenamiento tips, gotas de conocimiento todos los días”.

Muñoz Torres recomendó conscentizar a los consumidores y empresas de que pueden realizar compras por internet pero validando criterios de seguridad.

“Es importante la documentación de procesos, identificar riesgos, dimensionar qué es más costoso: cubrir el riesgo o realizar la operación.

Hay que grabar la idea en los empresarios de que no son dueños de la información que recaban con e.commerce, el ciente sigue siendo dueño, somos custodios, tenemos que implementar medidas”, finalizó.

