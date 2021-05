E-commerce creció 5 veces en el primer trimestre de 2021

A pesar de que el cambio en el semáforo epidemiológico ha impulsado el retorno de actividades, el comercio electrónico no pierde fuerza: en el primer trimestre de 2021 el gasto creció 5 veces más impulsado por las compras relacionadas con cuidado personal y lácteos, de acuerdo con datos de Kantar.

Sin embargo, el canal tradicional aún no presenta una recuperación, en los niveles prepandemia registró una presencia de 36% en 2020 y bajó a 34% en 2021, por lo que se espera que los próximos meses recobre mercado.

“La economía mexicana da señales de recuperación, aunque el confinamiento permanece, no hay un cambio significativo en el mix de compra, ya no es el crecimiento en volumen tan agresivo que se veía los meses previos, pero se mantiene el crecimiento y en cuanto a los canales, el tradicional aún no logra recuperarse, pero el comercio electrónico sigue creciendo fuertemente”, precisó Fabián Ghirardelly de Kantar México.

Por otra parte, comparando el primer trimestre de 2020 con el primero 2021, el comercio electrónico pasó de 1.7 a 6.8, lo que se traduce en valor 300% de desarrollo.

A inicio de este año el consumo tuvo un comienzo desacelerado en gasto y consumo, ya que la disminución de visitas al punto de venta impactó el crecimiento, sin embargo, si se compara con el mismo periodo del 2020 vs 2021 hubo un crecimiento en valor del casi del doble 6.5% vs 12.9%, respectivamente.

“Ante una posible crisis, se podría pensar que los hogares están buscando economía, lo cual sí vemos en las categorías más básicas, pero aún en este entorno, las marcas Premium representan el 20% del gasto de las familias mexicanas y en las indulgencias se está dispuesto a pagar un poco más por estos productos”, agregó Fabián Ghirardelly directivo de Kantar México.

En este año el segmento de la categoría de cuidado personal cayó debido a que el 100% del gasto que se tiene en el hogar, se está destinando menos a esta categorías en comparación con hace un año y es el único que ha incrementado sus promociones.

