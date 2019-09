Tecnología como motor de cambio: qué, por qué y cómo lidiar con ella

Hablar de tecnología no siempre responde necesariamente a gadgets y los nuevos dispositivos que mejorarán los procesos en las industrias, va más allá. Se trata de entender cómo la sociedad ha evolucionado con ayuda de cambios de hábito, de interconexiones y de diversas formas de comunicarnos en las que hemos establecido nuevos órdenes para los negocios y para nuestra relación diaria.

Los nuevos modelos de trabajo han llevado a la tecnología a ser uno de los motores más importantes para la evolución de la sociedad. Con esto surgen algunos retos como saber cómo lidiar y cómo trabajar con la asimilación de nuevas tendencias sociales que promuevan una evolución constante.

Para Richard Shennan, director de Mott Macdonald, la ingeniería social es fundamental ya que bajo esta estructura el ser humano es capaz de comprender cómo se pueden alcanzar altos niveles de innovación interelacionándose con los demás.

“Es necesario que la sociedad distinga cómo puede lidiar con la tecnología de la mejor manera, sacando el provecho necesario en todos los aspectos. Desde lo que puede ocupar para innovar, hasta lo que para su uso inmediato no debe ser considerado”, señaló.

En el panel ‘Technology as a driver of a change – What, Why And How To Deal With It,’ dentro del foro FIDIC, Shennan compartió espacio con Michael Gustafson, Manuel Alvarez y Mark Peterson, quienes señalaron que las habilidades para poder asimilar los roles tecnológicos deben ser cada día mayores.

“De la mano de la tecnología, una de las formas más claras de tener mayor innovación, es mejorar los niveles de comunicación. Se debe entender que si mezclamos tecnología, y comunicación, puede ser una mezcla muy interesante con la que el ser humano puede encontrar mayores beneficios para la sociedad”, señaló en su participación, Mark Peterson, director de Aon Risk Solutions.

Por su parte Eduardo Gutiérrez, quien preside la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), habló sobre algunas de las tenencias que rápidamente están cambiando la realidad en todos los sectores y están causando un impacto en todos los cambios y evoluciones de la sociedad.

“Tanto el Internet de las Cosas, Blockchain, el uso de la nube, Big Data, entre otras tendencias, requieren primero que sus usuarios cambien su forma de ver cómo beneficiarán sus procesos diarios, tanto para su vida diaria como para sus labores. Estas innovaciones están trayendo consigo muchísimos beneficios que ya estamos siendo testigos”, señaló el directivo.

Manuel Álvarez, partner de Mckinsey & Company, ejemplificó que uno de los sectores que más han visto evolución gracias a la tecnología es el de la manufactura adaptando los procesos de fabricación.

En el marco del foro FIDIC 2019, los diversos ponentes destacaron la importancia que tiene la tecnología en la evolución de la sociedad, en donde el objetivo es que día con día el ser humano explote las herramientas que ofrecen las diferentes tendencias.

En el marco del foro FIDIC 2019, los diversos ponentes destacaron la importancia que tiene la tecnología en la evolución de la sociedad, en donde el objetivo es que día con día el ser humano explote las herramientas que ofrecen las diferentes tendencias.