El coronavirus acelerará hasta dos años la adopción del e-commerce en México

Aunque todavía es temprano para generar pronósticos sobre el impacto que traerá la pandemia de coronavirus Covid-19 en el e-commerce en México, se espera que esta industria tenga un incremento sin precedente y que si bien ya venía con números positivos, estos todavía sean mayores.

Así es el optimismo de algunos directivos y órganos que miden y registran cómo este sector está saliendo a flote y al quite ante los momentos difìciles que atraviesa la economía mundial.

Rodrigo Barrientos, fundador y director de Teed Innovación Tecnológica, es uno de ellos. En entrevista para Forbes México, confía en que el comercio electrónico tenga una aceleración equivalente a la adopción de dos años en México.

“Ya estamos proyectando que se acelerará la curva de adopción de compras en línea alcanzando hasta una tasa de adopción esperada todavía dentro de 2 años, esto quiere decir que el coronavirus va a acelerar hasta 2 años la adopción de las compras en línea en México. Muchas de las personas que todavía no iban a empezar a comprar en línea durante los próximos 2 años se están viendo orilladas a hacerlo por las condiciones de encierro en las que se encuentran”, señala.

Técnicamente dice el directivo que si consideramos la tasa constante de aceptación y fidelización donde el 91% de las personas que hacen su primera compra en línea, repiten la segunda. en menos de 3 meses, consideramos que después del coronavirus, no habrá una caída, sino el crecimiento seguirá constante; es decir, el coronavirus nos acelerará 2 años la adopción del e-commerce en México.

Aunque habrá algunas personas que compren solo por coronavirus y luego dejen de comprar no será el caso de la gran mayoría, pues una vez adoptado el hábito de consumo en línea, el 91% de los casos permanecen como compradores recurrentes.

El reto logístico

Sin embargo, Barrientos señala que para que esto suceda hay que superar retos, sobre todo en temas logísticos.

“Hoy muchas empresas de diferentes industrias, tanto de venta de productos como de servicios, han tenido que verse orilladas a limitar sus ventas a solo el canal online, aquí hablo tanto cosas de retail como de servicios profesionales. Esto genera un caso doble: primero en México ya existía la falta de capacidad de infraestructura de logística para hacer frente a la sobre demanda del comercio electrónico en condiciones normales, si agregamos a ello el tema de la pandemia, la demanda superó la expectativa por mucho, hablamos que en comercios electrónicos normales, han crecido entre el 15 y el 60% en algunas industrias hasta el 300%”, señala el directivo.

Dice que ante este escenario, si ya se tenía como un reto fuerte la logística, con esta sobredemanda no esperada, es donde muchos podrán verse limitados.

“Se requiere flexibilidad de parte del usuario, y también de las empresas de poner todos sus recursos para poder evolucionar de la manera más estratégica su capacidad de logística. Va a tener un trabajo mixto entre tercerizar y absorber una parte de la estrategia de logística para dar la mayor capacidad de atención posible”.

Sectores beneficiados en comercio electrónico

Los segmentos que más van a destacar en cuanto a su crecimiento, presentando un crecimiento de demanda hasta del 300%, son aquellas áreas de despensa, farmacia, abarrotes, higiene personal, limpieza, alimentos para mascotas, productos digitales (como música, películas y videojuegos) y servicios de comida. Eso en cuanto a los negocios.

En cuanto a los consumidores, el 69% de los compradores en línea serán de clase media. Es decir, es el segmento que hará más uso de las herramientas en las condiciones actuales. La razón por la cual, los segmentos de la base de la pirámide no van a aprovechar tanto el comercio digital tienen que ver en parte con la bancarización y el enrolamiento digital que tiene la banca mexicana, que todavía está en etapa de desarrollo, es decir, todavía no es madura. Aclaro, no es madura en esos segmentos (en la base de la pirámide).

Pymes pueden aprovechar el comercio electrónico

Sobre qué porcentaje de pequeñas y medianas empresas aprovecharán las herramientas que el comercio electrónico ofrece, el director dijo que estará ligado directamente al desconocimiento y estrategias digitales.

“Estimamos que solo el 6% de las pymes mexicanas, que todavía no tenían una estrategia digital, van a estar en condiciones de responder con una estrategia digital en este coronavirus, esto está directamente relacionado primero al desconocimiento sobre una propiedad de estrategia de migración a canales digitales y la falta de estructura operativa para atender la demanda en línea que implica cambios tanto operativos como de cadena de suministro. Es decir, no todas las empresas están listas para hacer una migración inmediata”, señaló.

Plan para la integración exitosa al comercio electrónico

Para que las pequeñas y medianas empresas puedan integrarse de manera exitosa, el director de Teed Innovación Tecnológica, identifica tres retos.

El primero es lograr empaquetar los productos o servicios de una manera que se pueda consumir en un proceso automatizado y simple para el usuario de internet, en este empaquetado también se debe hacer una estrategia de fijación de precio adecuada a las condiciones del comercio electrónico.

“Es decir, si yo vendo caramelos no puedo vender caramelos de 5 pesos a través de una tienda en línea propia, porque el simple costo de publicidad y logística me va a comer la utilidad, lo que tengo que hacer es armar un paquete de dulces en donde yo lo pueda vender en 400 pesos para que mi margen me permita cubrir una estructura de costos propios del comercio electrónico”, dice.

El segundo, es importante asignar un presupuesto fijo mensual para la publicidad, es fundamental que el empresario entienda que la “gasolina” del comercio electrónico es la publicidad constante.

Y el tercero, resolver la estrategia de logística. “Esto pudiera ser tanto con recursos propios con una estrategia de geocercas delimitando el alcance de las entregas o tercerizando a través de un servicio profesional que pudiera generar un alcance nacional o incluso internacional, sin embargo es importante considerar el costo de envío ofrecido al cliente y si se va a subsidiar una parte de esto”, señala.