La tecnología nos permite medir las calorías que consumimos, las que gastamos, hacer nuestro trabajo con mayor facilidad y precisión. Los asistentes virtuales, apoyados por la inteligencia artificial, nos permiten saber y hacer más cosas día con día. El proceso de adopción de la tecnología pasa por conversaciones interesantes, porque no se trata de mejorar la capacidad de los jugadores, sino de mantener algo que no deciden necesariamente los atletas.

Cuando van cambiando las costumbres, los consejos de ancianos tienen que tomar decisiones y es así que llegan nuevas herramientas para ser utilizadas por más personas. La FIFA ha tomado pasos interesantes respecto a tecnologías alrededor de los balones, de los botines. Los atletas han tomado la decisión de medirse y buscar asistentes de varios tipos para mejorar su rendimiento. Ahora llega el punto en donde todo eso se junta, atletas de alto rendimiento de todo el mundo, en clubes que representan su bandera (no necesariamente un negocio como club deportivo, sí como equipo de fútbol que vende playeras o promueve productos en un país).

La Copa del Mundo mueve millones, mueve a millones y también se da cuenta de que debe de ir adoptando nuevas herramientas para arbitrar partidos. El Asistente en Video para Árbitros (VAR) es el nuevo tema de discusión.

Hay Cinco cosas que tenemos que saber sobre el Video Assistant Referee (VAR) o Asistencia en Video para el Árbitro antes de hablar un poco más sobre cómo la tecnología se ha metido y seguirá metiéndose en todo.

Un equipo de personas son las que operan el video asistente de árbitros que apoya a los réferis durante los 64 partidos. El equipo de video asistente se encuentra en una sala de videoconferencia centralizada en Moscú. El equipo de asistentes del VAR tiene acceso a todas las cámaras de transmisión relevantes y dos cámaras dedicadas en las zonas de offside. El VAR no toma ninguna decisión; ellos apoyan al árbitro en el proceso de toma de decisiones y la decisión final solo puede ser tomada por el árbitro. Los fanáticos del fútbol son informados sobre el proceso de revisión por los locutores, los comentaristas y el infotainment del estadio.

Lo principal es que el equipo de asistentes del VAR es como el C5, centralizado y con acceso a 33 cámaras de transmisión por cada estadio. Ocho son cámaras con capacidad de grabar tantos cuadros por segundo para poder analizar las jugadas en forma ‘super’ lenta y cuatro ‘ultra lenta’. Además, tienen acceso a dos cámaras offside, a las que no tiene acceso la señal que se transmite por televisión, solo están disponibles para el equipo de árbitros que apoyan al réferi principal del partido. Para la fase eliminatoria, se instalan dos cámaras con capacidad ‘ultra lenta’ adicionales, una detrás de cada portería, que también estará disponible exclusivamente para el equipo del VAR. Las repeticiones en cámara lenta se utilizan principalmente para situaciones reales, por ejemplo, para identificar el punto de contacto de una ofensa física o la posición de una ofensa. La velocidad normal se usa para juicios subjetivos, por ejemplo, la intensidad de una falta o para determinar si una mano fue deliberada.

El equipo de VAR tiene acceso a todas las señales de transmisión que da la FIFA a las cadenas de televisión, con la excepción de algunas cámaras que no cubren el juego, por ejemplo, la cámara del helicóptero. Tampoco están disponibles para el equipo de VAR las fuentes de alimentación de las cámaras instaladas por Media Right Licensees (MRL). Dichas cámaras son las que generalmente se enfocan en el equipo que representan los MRL y no son parte del plan de cámara del presentador oficial.

A los que hay que felicitar es a la gente que organizó el sitio “Stop Diving” o dejen de tirarse clavados. Estas personas han estado haciendo una excelente campaña de medición sobre los clavados de la copa del mundo y tienen una campaña en contra de los mismos. Visiten su sitio y ¡firmen su petición! Mientras les dejo esta imagen que, sí, deja claro que Neymar es parte de la selección olímpica de clavados de Brasil:

